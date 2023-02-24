Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe direkt olarak son 16 turuna kalmıştı.
Avrupa Ligi'ndeki play-off maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin de son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Arsenal (İngiltere), Real Betis, Real Sociedad (İspanya), Fenerbahçe (Türkiye), Ferencvaros (Macaristan), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin son 16 turuna doğrudan katılacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, playoff turundan çıkacak takımlardan oluşacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Manchester United
Rennes / Shakhtar Donetsk
Union Berlin
Roma
Juventus
Sporting
Bayer Leverkusen
Sevilla
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