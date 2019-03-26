İşte Galatasaray'ı bekleyen asıl tehlike

Genel kurulda ibra edilmedikten sonra kaosa giren Galatasaray’da yönetim hukuksal süreci başlatırken, bu süreç içerisinde kulübün işleyişinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu...
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre ekonomik anlamda zorluklarla mücadele eden Sarı-Kırmızılılar’ın her ay ödenecek yüklü miktardaki ücretlerin de nasıl karşılanacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Son haftasına girdiğimiz bu ayın bitişinde vergi, faizler, sporcu ödemeleri gibi toplamda 71 milyon TL’yi bulan ödemelerin yapılması gerekiyor. Normal şartlar altında bankadan alınacak krediyle ödenmesi planlanan paranın şimdi nasıl alınacağı yönetimin de kafasını kurcalamaya başladı. İbra edilmeyen bir yönetimin kredi talebine bankalar tarafından olumsuz yanıt verileceği düşünülürken, daha önce pek çok kez bu gibi durumlarda kefalet imzası atarak kulübe sıcak para girişini sağlayan Abdurrahim Albayrak’ın ne yapacağı da merak ediliyor. Mahkemenin olumsuz sonuçlanması halinde yöneticiliği düşecek ve bir sonraki seçimde de yönetime giremeyecek olan Albayrak, bu para için kefalet imzası atıp atmama konusunda kararsız…
NİSAN’DA 40, MAYIS’TA 60 MİLYON ÖDEME VAR!
Kulübün içinde bulunduğu belirsizlik hali mali konuları da şimdiden sıkıntıya sokmaya başladı. 71 milyon TL’nin ardından gelecek ay (Nisan) 40 milyon, bir sonraki ay (Mayıs) ise 60 milyon TL ödemesi bulunan Sarı-Kırmızılı kulüpte bu ödemeler için gerekli kaynak sağlanmazsa, mali açıdan rayına oturan sistem çökmeye başlayacak.
UEFA ANLAŞMASI DA TEHLİKEDE
Diğer yandan göreve geldikten sonra UEFA’yla yaptığı 4 senelik Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde rotasını çizen Cengiz yönetimi Sportif A.Ş.’yi kara geçirerek, UEFA yaptırımlarının bir daha yaşanmaması için çaba sarfediyordu. Ancak yönetiminde kaos olan Galatasaray’da para akışı sağlanmazsa, Sarı-Kırmızılılar için yeniden UEFA yaptırımları ve yapılan anlaşmanın da suya düşme tehlikesi bulunuyor.
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