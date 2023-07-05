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İşte Galatasaray'ın Icardi teklifi! Prensip anlaşmasına varıldı

Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde avantajlı konuma geçti. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi duyururken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

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  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Arjantinli golcü için kulübü PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcuyla ise presnipte anlaştığı iddia edildi. 
  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    İtalyan basınından Sky Sport; 30 yaşındaki futbolcunun sezon başına bonuslar hariç 7 milyon eurodan 4 yıllık kontrat istediğini ve Galatasaray'ın da bu talebi kabul ettiğini yazdı.
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    Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen İtalyan kulüplerinin ise bu gelişme sonrası transferden vazgeçtikleri ifade edildi. 
  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    80 MİLYON EUROYU REDDETTİ

    Calcicomercato ise Icardi'nin Suudi Arabistan'dan 3 yıl için 80 milyon euroluk bir teklif aldığını yazdı. Ancak Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Suudi Arabistan'da yaşamak istemediği için bu teklif reddedildi. 
  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız futbolcunun bu gelişme sonrası Galatasaray'a geri dönme olasılığı bir hayli arttı. 
  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Öte yandan Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran PSG de Arjantinli'nin maaş yükünden kurtulmak için transferde Galatasaray'a kolaylık sağlaması bekleniyor. 
  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 26 kez forma giyen Icardi, 23 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asist yapmıştı. 
  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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  • Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! İtalyanlar yazdı: Prensip anlaşmasına varıldı! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    "Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici."

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