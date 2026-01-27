Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (26–31 Ocak 2026) - Basketbol Haberleri

        İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (26–31 Ocak 2026)

        HT Spor, 26-31 Ocak haftasında kadın ve erkek basketbol liglerinde oynanacak önemli karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. İşte HT Spor'da yayınlanacak haftanın maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın maçları!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbolseverler, HT Spor ekranlarında yayınlanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla dopdolu bir hafta geçirecek. Kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan yaratacak mücadeleler oynanacak.

        İşte HT Spor’da yayınlanacak haftanın basketbol programı:

        26 Ocak Pazartesi 17.00 | İlab Basketbol: 67 - Çayırova Belediyesi: 97

        26 Ocak Pazartesi 20.00 | Gaziantep Baskebol: 81 - Konya Büyükşehir Belediyespor: 71

        30 Ocak Cuma 17.00 | Kipaş İstiklal Spor - İlab Basketbol

        30 Ocak Cuma 20.00 | Cemefe Gold Harem Spor - Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler

        REKLAM

        1 Şubat Pazar 15.00 | Mersin Gençlerbirliği - Zorlu Koleji Samsun Basketbol

        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+ Kanal 73

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardan mekanda çay ve çiğ köfte keyfi

        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kardan mekan yapıp çay, kahve ve sıcak süt satmaya başladı. Kardan yapıya 'Otantik İglo Cafe Muş' adını veren Alak, burada müşterilerine yoğurduğu çiğ köfteyi de ikram ediyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı