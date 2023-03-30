"30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sezon başından bu yana Türk takımı için çok önemli bir oyuncu haline geldi ve 23 maçta forma giydi. Piyasa değeri de bu performansı sonrasında 15 milyon Euro'ya yükseldi.