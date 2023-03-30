Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi'nin transfer planı - Torreira için flaş iddia

Arjantin basını, Mauro Icardi'nin gelecek yıl için üç seçeneğinin olduğunu duyurdu. Galatasaray'da kiralık forma giyen Mauro Icardi'nin öncelikli hedefi gelecek sezon PSG'de kalabilmek. Bunu başaramazsa, Milan ve Roma'dan gelecek teklifleri değerlendirecek. Bu iki olasılık gerçekleşmezse, Galatasaray'da kalacak. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'a sezon başında PSG'den gelen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor... 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Sarı-Kırmızılı yönetim, Arjantinli oyuncunun bonservisini alabilmek için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Arjantin basınından konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    "vocescriticas" adlı haber sitesi; Mauro Icardi'nin gelecek sezon hangi takımda oynayacağına temmuz ayında karar vereceğini ve bunun için önünde üç seçeneğinin olduğunu vurguladı.
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    UMUDUNU MBAPPE'YE BAĞLADI

    Haberde şu ifadelere yer verildi: "Mauro Icardi, gelecek hakkında düşünmeye başladı. Paris Saint Germain tarafından yeniden kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde Mbappe'nin gönderisine kalpler koyup şirinlik yaptı. Bu şekilde genç Fransız'ın sevgisini kazanmaya çalışıyor. Bu onun takım için tekrar değerlendirilmesine yardımcı olabilir. 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Icardi, sözleşmesini Paris Saint Germain'de tamamlamak istemesine rağmen kulüp onu takımda tutmayı düşünmüyor. Bu yüzden Galatasaray da satın almayı umuyor. 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Ancak Arjantinli golcü oyuncu, Paris Saint Germain'de kalamazsa önceliğini İtalya'ya vermiş durumda.
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    MİLAN VE ROMA'DAN TEKLİF

    Milan ve Roma, Icardi'yi takip eden kulüpler. Arjantinli de bu iki takımdan teklif beklediği için Galatasaray'ın teklifini erteliyor.
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Ancak Tangocunun Avrupa futbolundaki geleceği halen net değil. Bu yüzden temmuz ayı öncesinde karar vermeyi düşünmüyor. 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Bu iki seçenek oluşmazsa Icardi, Galatasaray'da devam etmeyi düşünebilir. Galatasaray Yönetimi'nin, takım arkadaşlarının, taraftarların sevgisini kazanmış durumda. 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Galatasaray ise Icardi için PSG'ye 15 milyon euro ödemeye hazır durumda. Çünkü bu sezon 14 lig maçında 9 gol atıp, 6 da asist yaptı."
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    TORREIRA AYRILACAK İDDİASI

    Öte yandan Galatasaray'ın Arsenal'den 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Lucas Torreira, sezon sonunda yuvadan uçabilir. Nedeni de Uruguaylı oyuncuya İtalya'dan taliplerin olması... 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    İngiliz basınından "dailycannon" adlı haber sitesinin; "Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor" başlığı ile verdiği haberde şu ifadeler yer aldı: 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    "30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sezon başından bu yana Türk takımı için çok önemli bir oyuncu haline geldi ve 23 maçta forma giydi. Piyasa değeri de bu performansı sonrasında 15 milyon Euro'ya yükseldi.
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Sergilediği oyun, onu yeniden Avrupa kulüplerinin adayı haline getirdi. Görünüşe göre Torreira büyük bir Avrupa kulübüne geri dönecek. Menajeri, Galatasaray'a Milan'ın Torreira ile ilgilendiğini iletti. 27 yaşındaki oyuncu, yakında İtalya'ya geri dönebilir. Bu çok büyük bir olasılık olarak gözüküyor. 
  • İşte İcardi'nin transfer planı - Torreira ayrılacak iddiası - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Torreira'nın ocak ayında da ayrılmak istediğine dair haberler yer almıştı. Sezon sonu Türkiye macerasına nokta koyup, yeniden İtalya'da forma giyecektir. Galatasaray ise onun yerine başkasını buldu bile."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.