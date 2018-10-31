Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre Çeçen komutan Abdulvahi̇d Edelgi̇ri̇ev, 1 Kasım 2015'te Başakşehi̇r'de sui̇kastle öldürüldü. Poli̇si̇n tespi̇ti̇ne göre sui̇kast timi Rus uyruklu Andrei Sholkrov, Dimitri Bodrov ve Vladimir Voronon'dan oluşuyordu. Soruşturmanın en kri̇ti̇k i̇si̇mleri̇nden bi̇ri̇ i̇se Aleksander Nasyrov'du. Nasyrov, 3 kişilik timin başında olan ve suikastı planlayan isimdi. Suikastte kullanılan 2 aracı da o kiralamıştı. HABERTÜRK, Nasyrov'un 11 Ekim 2015 günü araç kiraladığı görüntülere ulaştı. Görüntülere göre Nasyrov İstanbul'a geldiği gün, araç kiralama şirketine gidip çalışanlara eliyle direksiyon işareti yapıyor. Nasyrov tetikçilerin kaçarken kullandığı 34 VB 2720 plakalı aracı kiralıyor. 2 gün sonra da da Nasyrov yine suikast timinin kullandığı 34 VE 8642 plakalı aracı kiralıyor. İki aracın da kiralanma süresi bir ay.



KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturma dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan Nasyrov'la ilgili önemli detaylar yer alıyor. Savcılığın iddianamesine göre Nasyrov, öncü ekipte yer alıyordu. Keşif yaptı, araştırdı ve 16 Ekim 2015 günü İstanbul'dan Rusya'ya çıkış yaptı. Kiraladığı iki aracı suikast timine bırakıp gitti.

Daha önce HABERTÜRK, Andrei Sholkrov ve Dimitri Bodrov'un cinayet öncesi cami avlusundaki buluşmasının görüntülerini yayınlamıştı. HABERTÜRK, Sholkrov ve Bodrov'un camideki buluşması sonrasında bir saatlik keşif yürüyüşünün görüntülerine de ulaştı. Başakşehir'deki Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki görüntülerde Bodrov güvenlik kamerasını fark edip eliyle yüzünü gizlemeye çalışırken Sholkrov yüzünü kapatma gereği duymuyor.





ÖNCE ÖNCÜLER SONRA TETİKÇİLER

Görüntülerden alınan fotoğraflar da soruşturma dosyasına girdi. Nasyrov'un yaya olarak gittiği yerler, suikast timinin metro istasyonundan, yemek yedikleri restoran ve olaydan sonra kaçacaklarını planladıkları sokakta keşif yaparken görüntülerinden alınan fotoğraflar da dosyada konuldu.

Öte yandan suikast timinin kullandığı silahların ve aracın görüntüleri de dosyada yer aldı. Polis, suikast timinin kullandığı aracı Gerger Sokak'ta terk edilmiş halde bulmuştu. Aynı sokaktaki çöp konteynerinde ise olayda kullanılan silah ve şüphelilere ait bazı bulgular elde edildi. Kamera görüntülerinde, silahın çöpe atıldığı görülüyor. Olay yerinde bulunan bir kurşunun, çöpte bulunan silahın kurşunları ile benzerliği dikkat çekiyor. Olay yerinde iki kama da bulundu. Bu bıçakların suikast timine ait olduğu sanılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Çeçen komutanın kurtulmak için aracıyla çarptığı sui̇kastçıların otomobi̇li̇ni̇n arkasındaki̇ hasar di̇kkat çeki̇yor. Kaçmaya çalışan Edelgiriev, araçtan inen 2 tetikçi tarafından önce silahla vurulmuş, ardından kamayla bıçaklanmıştı. Sholkrov'un İngiltere'de Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in zehirlenme olayında yer aldığı açıklanan Rusya uyruklu Anatoliy Çepiga ile olan benzerliği dikkat çekiyor. Sholkrov'la ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Sholkrov'un 6 Eylül 2008'de öldürülen Çeçen komutan Edit Sultanov'un cinayetinde de öncü ekip olarak yer aldığı belirtiliyor. Sholkrov'un 21 Ağustos 2008'de İstanbul'a giriş yaptığı ve 4 Eylül günü çıkış yaptığı görülüyor. Türkiye'den çıktıktan 2 gün sonra Çeçen komutan Sultanov öldürüldü.