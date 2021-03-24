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HaberlerTeknolojiSosyal Medyaİşte kişisel bilgilerimizi en çok satan sosyal ağ! Haberler
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Verilerimizi reklam için en çok paylaşan sosyal ağ hangisi?

Popüler sosyal ağlar, kullanıcılardan topladıkları kişisel verileri üçüncü taraflarla reklam için paylaşma oranına göre sıralandı. Listenin en üst sırasına açık ara Instagram çıktı.

İşte kişisel bilgilerimizi en çok satan sosyal ağ! Haberler
Tam bir gammaz!
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HABERTURK.COM

Sosyal ağların kullanıcıların kişisel bilgilerini topladığı artık bilinen bir gerçek. Artık hemen hemen herkes şunu yaşamış durumda: YouTube'da bir ürün incelemesi izliyorsunuz ve hemen ardından Instagram sayfanızda tam olarak bu ürünün reklamını görüyorsunuz.

Kullandığımız uygulamalar ve web siteleri hakkımızda büyük miktarda veri topluyor ve hatta çoğu durumda bu veriler sadece o uygulamada kalmıyor, üçüncü taraflara da aktarılıyor. Her ne kadar uygulamalar bunun için kullanıcılardan izinleri alsa da - ki bu izinler verilmezse zaten o uygulamayı kullanma şansınız da olmuyor - bazı sosyal medya uygulamalarını kişisel veri aktarımı konusunda çok daha “açgözlü” davrandığı gözleniyor.

"TAM BİR GAMMAZ..."

Veri analiz kuruluşu Statista’nın bulut çözümleri sağlayıcısı pCloud’un yaptığı analize dayanan derlemesine göre Instagram kullanıcıların kişisel bilgilerini reklam amacıyla üçüncü şahıslarla paylaşma oranı en yüksek olan sosyal ağ oldu. “Instagram tam bir gammaz” başlığını taşıyan araştırmadaki uygulamalar gizlilik etiketleri dikkate alınarak, kişisel verileri kullanıcı konumundan, satın almalara, arama geçmişine ve iletişim bilgilerine kadar 14 kategoride değerlendirildi.

Buna göre Instagram bu 14 kategoriden 11’inden topladığı verileri üçüncü taraflarla paylaşıyor. Üçüncü taraflarla paylaşılan veri kategorisi oranında Instagram yüzde 79 ile ilk sırada yer alıyor.

Instagram’ım ardından ise yüzde 57’lik oran ile Facebook ve yüzde 50’lik oran ile ise Linkedin geliyor. Bu oran YouTube’da yüzde 43, TikTok’ta yüzde 36. Reddit, Spotify ve Snapchat’ta yüzde 29’ar olan oran, Tinder ve Twitter’da ise yüzde 21.

İşte popüler uygulamaların üçüncü taraflarla kişsel verileri paylaşma oranları

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