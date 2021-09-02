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Konami Digital Entertainment, eFootball 2022'nin tüm dünyada PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve PC Steam için 30 Eylül'de çıkacağını açıkladı. eFootball 2022’nin 30 Eylül'de gerçekleşecek çıkışıyla kullanıcılar yeni ve oynaması ücretsiz futbol simülasyon platformundan neler bekleyebilecekleri hakkında fikir sahibi olacaklar. Oyunun lansmanını takiben, sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

eFootball serisinin yapımcısı Seitaro Kimura, "eFootball'un platformumuzun genel adı olması nedeniyle, çeşitli içeriklerle zenginleşecek ilk sezonumuzun resmi adını 'eFootball 2022' koyduk. Platformlar arası eşleştirme ve mobil denetleyici desteği gibi yeni özellikler getiren güncellemeler, önümüzdeki aylarda sık sık yapılacak ve daima ücretsiz olacak. Gelecekteki içerik güncellemeleri ve oyun modları, oyunculara ücretsiz veya Premium seçenekler olarak sunulacak” dedi.

eFOOTBALL 2022 LANSMAN İÇERİKLERİ

eFootball'un temelini, oyuncuların 30 Eylül'den itibaren gerçek hayattaki takımlarla hiçbir ücret ödemeden maçların keyfini çıkarabilecekleri eFootball World oluşturuyor ve şunları içeriyor:

Offline Maçlar

Toplam 9 kulüple yapay zekaya veya bir arkadaşınıza karşı çevrimdışı oynanabiliyor. Lansmanda yer alacak kulüpler: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo FC.

6 stadyum arasından seçim yapılabiliyor. Bu stadyumlar, Nou Camp, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu.

Online Etkinlikler

Önceden belirlenmiş takımları kullanarak platformlar arası eşleştirmeyi (PlayStation 5 ve PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One) destekleyen, haftalık çevrimiçi etkinlikler

BÜYÜK GÜNCELLEMEYLE NELER GELECEK?

Sonbaharda gelecek ve kesin tarih daha sonra açıklanacak büyük güncellemeyle, eFootball World'e Creative Teams dahil olmak üzere çeşitli özellikler ücretsiz olarak eklenecek. Bahsi geçen güncelleme, platformun yeni monetizasyon modelini de tanıtacak.

Güncellemeyle şu içerikler gelecek:

- Creative Teams:

Favori formasyonlarınıza ve oyun taktiklerinize uyan futbolcular ve antrenörlerle anlaşın, ardından onları dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı oynamaları için eğitip güçlendirin. eFootball 2022, oyuncuların istedikleri transferleri hedefleyerek hayallerindeki takımı daha kolay oluşturma fırsatı tanıyor.

Hayalinizdeki kadroyu kurmadan önce armasını, formasını ve stadyumunu kullanabileceğiniz, 600'ün üzerinde lisanslı kulüp/takım arasından bir Base Team seçilebiliyor.

- Yeni Maç Modları:

eFootball Creative League: Bu mod oyuncuların oluşturdukları Creative Team’lerin diğer oyunculara karşı rekabet ettikleri bir ligdir. Bir sonraki lig seviyesine terfi etmek için puan toplayıp, 10 turdan oluşan maçların her birinde performana göre ödüller kazanılıyor.

Tour Event – AI rakiplere karşı tur formatında oynayın, Etkinlik Puanları (Event Points) biriktirerek ödüller kazanın

Challenge Event – Diğer oyunculara karşı çevrimiçi oynayın, ödüller kazanmak için belirlenen hedefleri tamamlayın

Online Quick Match –600'den fazla lisanslı kulüp/takımla diğer oyunculara karşı sıradan bir çevrimiçi maç oynayın; bu mod platformlar arası eşleştirmeyi destekler (yalnızca PC ve konsollar)

Online Match Lobby – size özel çevrimiçi bir maç odası oluşturun ve diğer oyuncuları teke tek maça davet edin

- Yeni Oyuncu Tipleri:

Standard – mevcut sezondaki performansları temel alınan oyuncular. Bunlar eFootball Coins (Chance Deal item) veya GP (Nominating Contracts item) ile alınabilir.

Trending –belirli maçlarda veya haftalarda sergiledikleri performansla göz dolduran oyuncular; Nominating Contracts ile alınabilirler.

Featured – eFootball Coins (Chance Deal item) veya eFootball Points (Nominating Contract item) ile alınabilen, özel olarak seçilen oyuncular.

Legendary – belirli bir sezondaki muhteşem oyunlarıyla göz dolduran oyuncular eFootball Coins (Chance Deal item) ya da eFootball Points (Nominating Contract item) ile alınabilirler

eFootball’da üç adet oyun içi para birimi bulunmaktadır. Bunlar: eFootball Coins (premium para birimi), GP (oynayarak kazanılır) ve eFootball Points (oynayarak kazanılır)

- Match Pass & Hedefler: