Bir Köpek Yılı (2009)

Bir yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışırken bir yandan da karısının ondan hızla uzaklaşmasını anlamaya çalışan Jon'un yolu vorder collie cinsi bir köpekle kesişir ve hayaı o günden sonra bir daha eskisi gibi olmaz... 2009 ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda George LaVoo var.