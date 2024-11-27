Sinema dünyasına damgasını vuran köpek hikayelerinin kaçını izlediniz? İşte köpek sahiplerinin mutlaka izlemesi gereken 13 film
Köpekler insanların en yakın dostudur... Bu cümle modern dünyada artık klişe olmaktan çıktı, hayatlarımızın içinde bizzat anlamı olan bir cümleye dönüştü. Özellikle büyük şehirlerde bir köpekle beraber yaşayan evler epey arttı. Peki, evimizin içinde dünyamızı güzelleştiren dostlarımızın sinema dünyasındaki yansımalarından haberdar mısınız?
İnsanlarla köpeklerin dostluğu yüzyıllardır çok fazla sanat eserinde kendine temsil şansı bulmuş bir gerçek. Özellikle Amerikan ve Avrupa edebiyatı, insanlara yarenlik eden köpeklere dair pek çok romana sahip.
Sinema sektörünün gelişmesi ve popüler olmasyla bu hikayeler birer birer beyaz perdeye de kaydı. İşte bir köpeği olanların mutlaka izlemesi gereken, köpeklerin sıcacık dostluğunu konu alan filmler...
Afacan Köpek Beethoven (1992)
1992 ABD yapımı Afacan Köpek Beethoven, görüntüsüyle kendine hayran bırakan St. Bernard cinsi bir köpeğin hikayesini anlatıyor. Newton ailesi, mutluluklarını tamamlayan köpekleri Beethoven'ı çok büyüdüğünü düşündükleri için veterinere götürür. Ancak veterinerin Beethoven'ı kaçırmak istedğinden habersizdirler... Efsane filmin yönetmenliğini Brian Levant üstleniyor.
Leydi ile Sokak Köpeği (1955)
1955 yılında Walt Disney projesi olarak seyirciyle buluşan Leydi ile Sokak Köpeği, iki köpeğin aşkını konu alan tatlı bir animasyon filmidir. Walt Disney Animasyon Klasiklerinin 15. filmi olan Leydi ile Sokak Köpeği, 2019 yılında canlı animasyon versiyonuyla yeniden çekildi.
Beyaz Tanrı (2014)
İlk gösterimini 2014 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren Beyaz Tanrı filmi, işlediği konu itibarıyl aoldukça etkileyici bir filmdir. Filmde, Macaristan'da safkan köpek ısrklarını korumak için alınan bir karar nedeniyle melez ırkta köpeği olanlaırn köpeklerini barınaklara bırakmasını isteyen bir haber çıkar. Lili'nin köpeği Hagen için verdiği mücadeleyi anlatan filmin yönetmen koltuğunda Kornél Mundruczó var.
Kutup Macerası (2006)
ABD yapımı Kutup Macerası filmi gerçek bir köpek-insan dostluğu sadakat hikayesini konu alır. Bilimsel bir keşif için Antartika'da bulunan bir ekibin, hava şartları kötüleşince başlarına korkunç bir kaza gelmesini, kaşifin ne olursa olsun can dostu köpeklerden vazgeçmek istememesini anlatan filmin Frank Marshall var.
Marley ve Ben (2008)
Owen Wilson ile Jennifer Aniston'ın başrolde yer aldığı Marley ve Ben, 2008 yapımı bir komedi filmi. Çocuk sahibi olmak konusunda kendilerinden emin olamayan John ve Jenny çifti, bir yavru köpek sahiplenir ve olaylar gelişir... Yönetmen koltuğunda David Frankel'ın oturduğu bu film Marley'in yaramazlıklarıyla yürekleri ısıtıyor.
101 Dalmaçyalı (1961)
Yine bir Walt Disney klasiği... Dodie Smith'in Yüz Bir Dalmaçyalı adlı popüler romanı 1960'lı yıllardaki animasyon furyasından nasibini aldı ve 101 Dalmaçyalı filmi ilk defa o zaman Clyde Geronimi, Hamilton Luske ve Wolfgang Reitherman yönetmenliğinde beyaz perdeye çıktı. Bir dalmaçyalı köpek çiftinin yavrularının kaçırılması üzerine kurgulanan hikayenin 1996 yılında bir uyarlaması daha yapıldı.
Köpek Adası (2018)
Ünlü yönetmen Wes Anderson'un 2018 yapımı filmi Köpekler Adası, kentteki bütün köpeklerin şehirden uzaklaştırılması kararıyla köpeğini kaybeden 12 yaşındaki Atari Kobayashi'nin minik dostunu arama hikayesini anlatır.
Hachiko: Bir Köpeğin Hikâyesi (1987)
Köpeklerle insanların dostluğunu temsil eden filmlerin belki de en ünlüsü olan Hachiko: Bir Köpeğin Hikâyesi, Akita Köpeği Hachiko'nun, sahibine olan tutlusunu, sahibi öldükten 9sonra 9 yıl boyunca aynı yerde onun işten dönmesini beklemesini konu alır. 1987 yapımı oldukça duygusal olan bu filmin yönetmen koltuğunda Seijirō Kōyama oturuyor.
Bir Köpek Yılı (2009)
Bir yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışırken bir yandan da karısının ondan hızla uzaklaşmasını anlamaya çalışan Jon'un yolu vorder collie cinsi bir köpekle kesişir ve hayaı o günden sonra bir daha eskisi gibi olmaz... 2009 ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda George LaVoo var.
Vahşetin Çağrısı (2020)
Amerikan edebiyatının usta kalemi Jack London'un efsane romanından uyarlanan Vahşetin Çağrısı, Kaliforniya'da son derece konforlu bir hayat yaşayan Buck adındaki köpeği, bir gece gemiyle Yukon'a kaçırılmasını ve Yukon'da kızak köpekleriyle başından geçenleri anlatıyor. Chris Sanders'in yönettiği Vahşetin Çağrısı 220 yılında dijital mecralarda yayınlandı.
Av Köpeği Benji (1987)
Aslında Benji, bir macera filmi serisi. Av Köpeği Benji de bu serinin dördüncü filmi... Joe Camp'ın yazıp önettiği Av Köpeği Benji, vahşi doğada annelerini kaybeden puma yavrularına kol kanat geren, onlara annelik yapan bir köpeğin hayatına odaklanıyor... Walt Disney imzası taşıyan Av Köpeği Benji, 1987 yılında seyirciyle buluştu.
Turner ve Hooch (1989)
Usta oyuncu Tom Hanks'in başrolde yer aldığı ve düzenli bir polisi canlandırdığı bu filmde Hooch isimli dev gibi bir köpek Turner'in hayatına dahil olur ve karakter kendini hayatının en büyük sınavının içinde bulur. 1989 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Roger Spottiswoode var.
Lassie (2005)
Lassie de tıpkı Vahşetin Çağrısı gibi edebiyat dünyasından sinemaya uyarlanan bir hikaye. Eric Knight'ın 1940 basımı Lassie Come-Home romanından uyarlanan film Rudling Dükü'nün torunu için aldığı Collie cinsi Lassie'nin hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Charles Sturridge'ın oturduğu film güzel bir dostluk hikayesi sunuyor.