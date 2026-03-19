        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri! - Futbol Haberleri

        İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri!

        UEFA Şampiyonlar son 16 turu rövanş maçlarının ardından, Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi. İşte çeyrek final eşleşmeleri...

        Giriş: 19.03.2026 - 01:36 Güncelleme:
        İşte Devler Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi.

        Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

        Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

        İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

        Bu sonuçlarla oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

        PSG (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

        Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

        Barcelıona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

        Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

        Spor Bülteni - 17 Mart 2026 (A Milliler Dünya Kupası Bileti İçin Parkede)

        A Milliler Dünya Kupası bileti için parkede. Fenerbahçe BEKO'nun rakibi Olympiakos. Fenerbahçe BEKO'da 4 eksik. Osimhen rekora koşuyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

