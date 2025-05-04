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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! - Galatasaray Haberleri

        İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Lider Galatasaray ise sahasında Sivasspor'u 4-1'lik skorla geçti. Zirve yarışında ligin bitimine 4 hafta kalırken; iki takımın da kalan maçlarını derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:05
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        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftası oynanan maçlarla devam ederken, şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün daha da artıyor...

        Ligin 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

        Şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı ve rakibine 1-0 mağlup oldu.

        Alınan bu sonuçlarla birlikte zirve yarışında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 8'e yükseltmiş oldu. Peki; iki takım kalan maçlarını kimlerle oynayacak?

        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

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        GALATASARAY - 83 PUAN

        Sarı-kırmızılı takım kalan 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.

        Trabzonspor (D)

        Kayserispor (E)

        Göztepe (D)

        Başakşehir FK (E)

        FENERBAHÇE - 75 PUAN

        Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.

        Başakşehir FK (D)

        Eyüpspor (E)

        Hatayspor (D)

        Konyaspor (E)

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