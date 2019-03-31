Şişli'de yarış iki isim arasında...

Şişli'de 203.711 seçmen oy kullandı. İlçede yarış CHP'nin adayı Muammer Keskin'le CHP'den istifa ederek DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül arasında geçiyor.



İlçede saat 19.39 itibariyle açılan sandık oranı yüzde 11,4'e ulaştı.

Keskin'in oy oranı yüzde 49,30'a ulaşırken, en yakın takipçisi Sarıgül'ün oy oranı yüzde 29,02 oldu. AK Parti'nin adayı Nihal Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 19,62'de....