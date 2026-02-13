Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Süper Lig'in en değerli 11'i - Futbol Haberleri

        İşte Süper Lig'in en değerli 11'i

        Süper Lig'de ara transfer dönemi sona ererken, takımlar da yıldız oyuncularla kadrolarını güçlendirdi. Takımların kadrolarını tamamlamalarının ardından Süper Lig'in en değerli 11'i de ortaya çıktı. Toplam değeri 279 milyon Euro'yu bulan kadroda Galatasaray'dan 7 Fenerbahçe'den 3 Beşiktaş'tan ise 1 futbolcu yer aldı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...

        Giriş: 13.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:08
        1

        Ederson - Kaleci (Fenerbahçe)

        15 milyon Euro

        2

        Wilfried Singo - Stoper (Galatasaray)

        28 milyon Euro

        3

        Davinson Sánchez - Stoper (Galatasaray)

        18 milyon Euro

        4

        Sacha Boey - Sağ Bek (Galatasaray)

        15 milyon Euro

        5

        Archie Brown - Sol Bek (Fenebahçe)

        10 milyon Euro

        6

        Mattéo Guendouzi - Merkez Orta Saha (Fenerbahçe)

        28 milyon Euro

        7

        Orkun Kökçü - Merkez Orta Saha (Beşiktaş)

        25 milyon Euro

        8

        Yunus Akgün - On Numara (Galatasaray)

        17 milyon Euro

        9

        Noa Lang - Sol Kanat (Galatasaray)

        25 milyon Euro

        10

        Leroy Sané - Sağ Kanat (Galatasaray)

        23 milyon Euro

        11

        Victor Osimhen - Santrfor (Galatasaray)

        75 milyon Euro

        TOPLAM DEĞER=279 MİLYON EURO

