İşte Süper Lig'in en değerli 11'i
Süper Lig'de ara transfer dönemi sona ererken, takımlar da yıldız oyuncularla kadrolarını güçlendirdi. Takımların kadrolarını tamamlamalarının ardından Süper Lig'in en değerli 11'i de ortaya çıktı. Toplam değeri 279 milyon Euro'yu bulan kadroda Galatasaray'dan 7 Fenerbahçe'den 3 Beşiktaş'tan ise 1 futbolcu yer aldı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...
Ederson - Kaleci (Fenerbahçe)
15 milyon Euro
Wilfried Singo - Stoper (Galatasaray)
28 milyon Euro
Davinson Sánchez - Stoper (Galatasaray)
18 milyon Euro
Sacha Boey - Sağ Bek (Galatasaray)
15 milyon Euro
Archie Brown - Sol Bek (Fenebahçe)
10 milyon Euro
Mattéo Guendouzi - Merkez Orta Saha (Fenerbahçe)
28 milyon Euro
Orkun Kökçü - Merkez Orta Saha (Beşiktaş)
25 milyon Euro
Yunus Akgün - On Numara (Galatasaray)
17 milyon Euro
Noa Lang - Sol Kanat (Galatasaray)
25 milyon Euro