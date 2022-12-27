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İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

Geçtiğimiz yıl haziran ayında meslektaşı Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi

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  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu geçen yaz masasına oturmuş, bir yıl sonra da kızları Zeynep’i kucağına almıştı.  
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Oyuncu çiftten Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü gösterdi. Çeşmioğlu'nun fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ile kızları Zehra
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep


    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep


    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

    Vedat Milor ile Ceylan Handan

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