Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İşte tarihin ilk süper kahramanları! Suça mücadelenin beyaz perdedeki öncüleri: Marvel ve DC'nin ilham kaynakları ve ilk adımlar

        Bugün gişe rekorları kıran devasa bütçeli süper kahraman filmlerinin kökeni, aslında sinemanın ilk yıllarına, o siyah beyaz ekranların gizemli atmosferine kadar uzanıyor. Pelerinli kahramanların, maskeli intikamcıların ve çizgi roman efsanelerinin beyaz perdedeki bu ilk canlı aksiyon yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? İşte sinema tarihinin en eski süper kahramanları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Modern sinemayı domine eden devasa evrenlerin temelleri, 1910'ların sessiz sinema döneminde ve dergi sayfalarındaki maceralarda atıldı. Henüz devasa görsel efektler yokken izleyiciyi ekrana kilitleyen bu unutulmaz karakterlerin doğuş serüvenini sizin için derledik. İşte beyaz perdenin ilk süper kahramanları ve tüm detaylar...

        2

        SESSİZ SİNEMANIN GİZEMLİ İNTİKAMCILARI VE ÖNCÜLERİ

        1. Les Vampires (1915)

        Süper kahraman olmasa da suçla mücadele teması ve stili açısından bu türün en büyük öncülerinden biri sayılıyor.

        3

        2. Judex (1916)

        Maskeli, zengin bir intikamcı. Pelerini ve adalet anlayışıyla Batman'in erken bir prototipi, adeta atası gibi düşünülüyor.

        4

        ZORRO EFSANESİ VE GİZLİ KİMLİĞİN DOĞUŞU

        3. The Mark of Zorro (1920)

        Ayrıcalıklı bir züppe gibi görünürken ezilenleri koruyan Zorro karakteri, modern süper kahramanların doğrudan ilham kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

        5

        4. The Mark of Zorro (1940)

        Genç bir İspanyol aristokratının Zorro'nun gizli kimliğiyle adaleti sağladığı, efsaneyi yeni nesillere aktaran Tyrone Power başrollü kült yapım.

        6

        ÇİZGİ ROMANDAN BEYAZ PERDEYE İLK UYARLAMALAR

        5. Mandrake the Magician (1939)

        Sihirbaz Mandrake'nin maceralarını anlatan erken dönem 12 bölümlük çizgi roman uyarlaması olarak tarihe geçiyor.

        7

        6. Adventures of Captain Marvel (1941)

        Gerçek anlamda ilk çizgi roman süper kahraman uyarlaması unvanını taşıyan ve türe yepyeni bir sinematik ivme kazandıran unutulmaz seri

        8

        KARANLIK ŞÖVALYE VE MASKE TAKAN YENİ KAHRAMANLAR

        7. Batman (1943)

        Gotham'ın koruyucusu Batman'in izleyicilere gizem dolu bir adalet anlayışı sunduğu ilk canlı aksiyon sinema versiyonu.

        9

        8. The Phantom (1943)

        Çizgi roman kökenli bir başka erken dönem maskeli kahramanı olarak dönemin aksiyon ihtiyacını beyaz perdede fazlasıyla karşılayan yapım.

        10

        MARVEL VE DC EVRENLERİNİN İLK TOHUMLARI

        9. Captain America (1944)

        Marvel'ın (eski adıyla Timely Comics) karakterlerinin sinemaya taşındığı, bugün devasa boyutlara ulaşan evrenin ilk temellerini atan seri.

        11

        10. Superman (1948)

        Superman'in beyaz perdedeki ilk çıkışı olan, kısa bölümlü dizi formatında izleyicileri büyüleyen ve kahramanlık mitini zirveye taşıyan yapım.

        Görsel kaynak: IMDb

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üniversitede yapay zeka öğrencileri tektipleştirdi

        Yapay zekayla birlikte üniversite amfilerinde dikkat çeken yeni bir tablo ortaya çıktı. Öğrenciler artık daha hazırlıklı ama daha az özgün. Yapay zeka araçlarının yaygınlaşması benzer fikirler ile ödevleri ve de yüzeyselleşen sohbetleri beraberinde getiriyor. Peki bu dönüşüm öğrenmeyi nasıl etkiliyo...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"