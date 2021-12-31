Türkiye pazarında faaliyet gösteren akıllı telefonlarda marka bazında güncel sıralama belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2021 yılı 3. çeyrek sonuçlarıyla Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarını açıkladı.

Raporun önceki çeyrek dönemlerine ait sonuçlarıyla birlikte yaptığımız derlemeye göre son bir yıllık dönemde Türkiye’de IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı toplam 10 milyona (9.7 milyon) dayandı. Bu cihazların yarısı Apple ile Samsung’un ürettiği telefonlar oluşturdu.

PAZARIN YARISI SAMSUNG İLE APPLE'IN

IMEI kayıt sistemi verilerine göre Türkiye akıllı telefon pazarında Samsung, son 4 çeyrek toplamına 2.8 milyon cihazla yüzde 29’luk paya ulaşırken; aynı dönemde Apple ise 2 milyon cihazla yüzde 21’lik pay elde etti. Bu rakamlara göre Samsung ve Apple'ın toplam pazardaki payı yüzde 50 olarak belirlendi.

2021'in 3. çeyreğindeki durum

Son bir yıllık dönemde 1.2 milyonu aşkın cihazın IMEI kaydını yaptıran Çinli OPPO yüzde 12.6’lık payla Samsung ve Apple’ın ardından pazarda 3. sırada yer aldı. 23 farklı markanın yer aldığı pazarda bir diğer Çinli marka Redmi de yüzde 11’lik payla 4. sırada kendine yer buldu.

IMEI kayıt istatistiklerine göre Türkiye pazarında Reeder yüzde 4.8’lik payla 5., General Mobile yüzde 4.7’lik payla 6., Realme ve HİKING yüzde 2.5’erlik payla 7. ve 8, POCO yüzde 2.4’lük payla 9. ve Huawei ise yüzde 2.2’lik pay ile 10. sırada yer aldı.

Yıllık mazda markalara göre IMEI kaydı yapılan mobil cihaz adetleri