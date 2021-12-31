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Haberler Teknoloji Mobil İşte Türkiye'deki akıllı telefon markalarının pazar payları
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İşte Türkiye akıllı telefon pazarında son durum: 12 ayda 9.7 milyon

Toplam 23 markanın boy gösterdiği Türkiye akıllı telefon pazarında hangi marka kaçıncı sırada? İşte BTK’nın IMEI’sini kayıt altına aldığı cihazların marka bazlı dağılımına göre Samsung, Apple, Oppo, Redmi, Huawei ve diğerlerinin Türkiye pazarındaki yeri... Necdet Çalışkan’ın haberi...

İşte Türkiye'deki akıllı telefon markalarının pazar payları

Türkiye pazarında faaliyet gösteren akıllı telefonlarda marka bazında güncel sıralama belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2021 yılı 3. çeyrek sonuçlarıyla Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarını açıkladı.

Raporun önceki çeyrek dönemlerine ait sonuçlarıyla birlikte yaptığımız derlemeye göre son bir yıllık dönemde Türkiye’de IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı toplam 10 milyona (9.7 milyon) dayandı. Bu cihazların yarısı Apple ile Samsung’un ürettiği telefonlar oluşturdu.

PAZARIN YARISI SAMSUNG İLE APPLE'IN

IMEI kayıt sistemi verilerine göre Türkiye akıllı telefon pazarında Samsung, son 4 çeyrek toplamına 2.8 milyon cihazla yüzde 29’luk paya ulaşırken; aynı dönemde Apple ise 2 milyon cihazla yüzde 21’lik pay elde etti. Bu rakamlara göre Samsung ve Apple'ın toplam pazardaki payı yüzde 50 olarak belirlendi.

2021'in 3. çeyreğindeki durum

Son bir yıllık dönemde 1.2 milyonu aşkın cihazın IMEI kaydını yaptıran Çinli OPPO yüzde 12.6’lık payla Samsung ve Apple’ın ardından pazarda 3. sırada yer aldı. 23 farklı markanın yer aldığı pazarda bir diğer Çinli marka Redmi de yüzde 11’lik payla 4. sırada kendine yer buldu.

IMEI kayıt istatistiklerine göre Türkiye pazarında Reeder yüzde 4.8’lik payla 5., General Mobile yüzde 4.7’lik payla 6., Realme ve HİKING yüzde 2.5’erlik payla 7. ve 8, POCO yüzde 2.4’lük payla 9. ve Huawei ise yüzde 2.2’lik pay ile 10. sırada yer aldı.

Yıllık mazda markalara göre IMEI kaydı yapılan mobil cihaz adetleri

2021 - 3Ç 2021 - 2Ç 2021 - 1Ç 2020 - 4Ç Toplam Pazar Payı (Yılık)
Samsung 496000 714200 870800 711000 2792000 28,8%
Apple 474000 439600 770300 342100 2026000 20,9%
OPPO 468000 321000 147500 282900 1219400 12,6%
Redmi 325000 332200 100700 319500 1077400 11,1%
Quectel 132000 - - - 132000 1,4%
Reeder 127000 118200 97800 124800 467800 4,8%
Realme 103000 62800 10300 65500 241600 2,5%
General Mobile 96000 113400 118300 130300 458000 4,7%
TCL 90000 23900 11900 125800 1,3%
POCO 82000 66700 41100 42400 232200 2,4%
VİVO 76000 - 24700 - 100700 1,0%
HİKING 74000 47500 81000 44000 246500 2,5%
Cinterion 67000 - - - 67000 0,7%
Fibocom 49000 - - - 49000 0,5%
Casper 34000 19100 26100 11600 90800 0,9%
Xiaomi - 22600 - 24800 47400 0,5%
Huawei - 19700 36600 152200 208500 2,2%
MI - 13900 26300 - 40200 0,4%
Trident - - 15300 18000 33300 0,3%
Doogee - - 5100 - 5100 0,1%
QUKITEL - - 3000 - 3000 0,0%
Vestel Venus - - - 16400 16400 0,2%
LG - - - 9700 9700 0,1%
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