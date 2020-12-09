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HaberlerTeknolojiİnternetİşte Türkiye ve dünyada 2020'de Google'da en çok arananlar! Haberler
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Google 2020’ye damga vuran arama trendlerini açıkladı

Google, Türkiye’de ve dünyada 2020 yılının arama sonuçlarında öne çıkan trendleri (Google Year in Search 2020) açıkladı. Buna göre Türkiye’de yılın arama trendlerine “EBA”, “Dolar kaç TL”, “Corona virüsü” ve “Deprem” damga vurdu.

İşte Türkiye ve dünyada 2020'de Google'da en çok arananlar! Haberler
Yılın Özeti: EBA, dolar, Corona...
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HABERTURK.COM

Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarında öne çıkan trendleri (Google Year in Search 2020) açıkladı. Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk üç sırada “EBA”, “ Dolar kaç TL” ve “Corona virüsü” arama sonuçlarına göre en çok artış gösteren konular oldu. “Deprem” ise dördüncü sırada yer aldı.

“Coronavirus” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı.

Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen 2020’nin yükselen arama trendlerini duyurdu. Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye’de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor.

İnsanların tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarında yeni şeyler öğrenme merakını diri tuttuğu, iyimserliklerini ve yaratıcılıklarını koruduğu bu yıl tüm dünyada yemek tarifi aramaları öne çıktı. Herkesin farklı bir “Nasıl” sorusuna cevap aradığı 2020’de Türkiye’de bu kategoride en fazla yükselen arama trendini “HES kodu nasıl alınır” sorusu oluşturdu.

2020 yılında Türkiye’de dizi kategorisinde en hızlı yükselenler sıralamasındailk sırada Sadakatsiz dizisi yer alırken onu Mucize Doktor ve Masumlar Apartmanı dizileri izledi. Bu kategoride ilk 10 sıralamasına giren dizilerin tümü yerli dizilerden oluştu.

Herkesin evlerde kaldığı ve yemek pişirme yeteneklerini geliştirdiği 2020’de Yemek tarifleri kategorisinde en hızlı yükselen tarif “ekmek tarifi” olurken onu “pide tarifi” ve “aşure tarifi” takip etti.

Tüm dünyada, “Kişiler” kategorisinde ilk üç sırada Joe Biden, Kim Jong Un ve Boris Johnson yer aldı.

2020’deki en önemli ilgi alanlarını belirleyen yükselen trendlerin listeleri şöyle:

TÜRKİYE’DE

Türkiye - Genel

  1. EBA
  2. Dolar kaç TL
  3. Corona virüsü
  4. Deprem
  5. Zoom
  6. HES kodu alma
  7. Kandilli Rasathanesi
  8. Sokağa çıkma yasağı
  9. Sağlık bakanlığı
  10. ABD seçimleri

Türkiye - Nasıl

  1. HES kodu nasıl alınır
  2. Zoom programı nasıl kurulur
  3. 1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır
  4. Uzaktan eğitim nasıl oluyor
  5. Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
  6. E devlet maske başvuru nasıl yapılır
  7. Seyahat izni nasıl alınır
  8. Öksürük nasıl gider
  9. Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır
  10. Eczaneden maske nasıl alınır

Türkiye - Tarifler

  1. Ekmek
  2. Pide
  3. Aşure
  4. Çökertme kebabı
  5. Ramazan pidesi
  6. İzmir bombası
  7. Lahmacun
  8. Güllaç tatlısı
  9. Ezogelin
  10. Kalburabasti

Türkiye - Diziler

  1. Sadakatsiz
  2. Mucize Doktor
  3. Masumlar Apartmanı
  4. Sen Çal Kapımı
  5. Alev Alev
  6. Kırmızı Oda
  7. Bay Yanlış
  8. Menajerimi Ara
  9. Bir Başkadır
  10. Aşk 101

Türkiye - Kişiler

  1. Fahrettin Koca
  2. Berat Albayrak
  3. Ebru Şallı
  4. Ellen Page
  5. Alaattin Çakıcı
  6. Fatih Terim
  7. Lütfi Elvan
  8. Sercan Yıldırım
  9. Halil Sezai
  10. Nihat Hatipoğlu

Türkiye - Kaybettiklerimiz

  1. Kobe Bryant
  2. Pınar Gültekin
  3. Nur Yerlitaş
  4. Aytaç Yalman
  5. Aleyna Çakır
  6. Maradona
  7. Ares Özdemir
  8. Cemil Taşçıoğlu
  9. Seyfi Dursunoğlu
  10. Emre Gönlüşen

DÜNYADA

Dünya - Genel

  1. Coronavirus
  2. Election results
  3. Kobe Bryant
  4. Zoom
  5. IPL
  6. India vs New Zealand
  7. Coronavirus update
  8. Coronavirus symptoms
  9. Joe Biden
  10. Google Classroom

Dünya - Haberler

  1. Coronavirus
  2. Election results
  3. Iran
  4. Beirut
  5. Hantavirus
  6. Stimulus checks
  7. Unemployment
  8. Tesla stock
  9. Bihar election result
  10. Black Lives Matter

Dünya - Kişiler

  1. Joe Biden
  2. Kim Jong Un
  3. Boris Johnson
  4. Kamala Harris
  5. Tom Hanks
  6. Jacob Blake
  7. Kanye West
  8. Ghislaine Maxwell
  9. August Alsina
  10. Ryan Newman

Dünya - Tarifler

  1. Dalgona coffee
  2. Ekmek
  3. Sourdough bread
  4. Pizza
  5. Lahmacun
  6. Beer bread
  7. Banana bread
  8. Pita bread
  9. Brioche
  10. Naan

Dünya - Kaybettiklerimiz

  1. Kobe Bryant
  2. Naya Rivera
  3. Chadwick Boseman
  4. Sushant Singh Rajput
  5. George Floyd
  6. Haruma Miura
  7. Caroline Flack
  8. Diego Maradona
  9. Sean Connery
  10. Eddie Van Halen

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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