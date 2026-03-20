        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İşte UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler! - Futbol Haberleri

        İşte UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler!

        UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 01:39 Güncelleme:
        İşte Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler!

        Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

        Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

        Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

        AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)

        Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)

        AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)

        Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)

        Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)

        Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)

        Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)

