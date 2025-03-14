İşte UEFA ülke puanında son durum - Fenerbahçe, Rangers'ı yendi
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertliler, Rangers'ı 2-0 yenerek ülkemize 400 puan kazandırdı. Peki dün akşamki maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin puanı 43.900'e çıkardı.
UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda hemen üstümüzde Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildiği Lazio ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu skor Plzen'in elenmesini sağladı ama aldığı beraberlik, Çekler'e 200 puan kazandırdı.
9. sıradaki Çekler, bu sezonu 10.550, toplam 44.100 puanla noktaladı.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
- 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.
- UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 9. olmak, lig ikincimizin Devler Ligi'ne kalması için 3 yerine 2 ön eleme oynaması anlamına geliyordu.
- 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
- Lig 2'ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
1-İNGİLTERE - 109.622
2-İTALYA - 95.106
3-İSPANYA - 92.023
4-ALMANYA - 85.706
5-FRANSA - 71.235
6-HOLLANDA - 67.150
7-PORTEKİZ - 62.266
8-BELÇİKA - 56.850
9-ÇEKYA - 44.100
10-TÜRKİYE - 43.900
11-YUNANİSTAN: 39.312
12-NORVEÇ - 38.937