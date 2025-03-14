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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İşte UEFA ülke puanında son durum - Fenerbahçe, Rangers'ı yendi - Çekya ile fark kapanıyor - Futbol Haberleri

        İşte UEFA ülke puanında son durum - Fenerbahçe, Rangers'ı yendi

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertliler, Rangers'ı 2-0 yenerek ülkemize 400 puan kazandırdı. Peki dün akşamki maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:22
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

        Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin puanı 43.900'e çıkardı.

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        UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda hemen üstümüzde Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildiği Lazio ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu skor Plzen'in elenmesini sağladı ama aldığı beraberlik, Çekler'e 200 puan kazandırdı.

        9. sıradaki Çekler, bu sezonu 10.550, toplam 44.100 puanla noktaladı.

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        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        - 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.

        - UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 9. olmak, lig ikincimizin Devler Ligi'ne kalması için 3 yerine 2 ön eleme oynaması anlamına geliyordu.

        - 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

        - Lig 2'ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

        4

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

        1-İNGİLTERE - 109.622

        5

        2-İTALYA - 95.106

        6

        3-İSPANYA - 92.023

        7

        4-ALMANYA - 85.706

        8

        5-FRANSA - 71.235

        9

        6-HOLLANDA - 67.150

        10

        7-PORTEKİZ - 62.266

        11

        8-BELÇİKA - 56.850

        12

        9-ÇEKYA - 44.100

        13

        10-TÜRKİYE - 43.900

        14

        11-YUNANİSTAN: 39.312

        15

        12-NORVEÇ - 38.937

        16

        13-AVUSTURYA: 36.050

        17

        14- İSKOÇYA: 35.350

        18

        15- POLONYA: 34.250

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