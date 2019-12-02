HABERTURK.COM

Yerli teknoloji şirketi Vestel’in üst segment akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı. Vestel Venus Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla geliyor.

Portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40’da 6.4 inç Gorilla Glass 5 sınırsız tam Amoled ekran yer alıyor.

Yüzde 92’lik ekran kasa oranı sunan Vestel’in yeni üst amiral gemisi akıllı telefonu, 2.1 GHz hızında 8 çekirdekli Mediatek P70 işlemci barındırıyor. 4 GB’lik RAM ve 128 GB’lik dahili hafızası olan telefonun bataryası ise 3500 mAh gücünde.

Vestel’den yapılan açıklamaya göre NFC, kablosuz şarj ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olan Venus Z40’ın Aralık ayında lansmana özel 3149 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

VENUS Z40'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran

Ekran Boyutu: 6.4"

Çözünürlük: 1080x2340 HD Plus

Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran

Ekran kasa oranı: %92

İşlemci

Mediatek P70

Çekirdek Sayısı: 8

İşlemci Hızı: 2.1 GHz

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Arka Kamera

16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF

Flaş: LED

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Ön Kamera

8 MP Portre Modu

Video Çözünürlüğü: Full HD

Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 4 GB

Dahili Hafıza: 128 GB

Batarya

3500 mAh

Fiziksel özellikler

Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm

Ağırlık: 165.5 gr

Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi

Metal Çerçeve / Cam Arka Kapak