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İşte yeni taksi! 8+1, damalı, yüzde 30 pahalı

Minibüsten dönüşecek yeni 1803 taksi nasıl olacak? Habertürk’ten Esra Toptaş yazdı... Yeni taksiler 8+1 yolcu kapasiteli ve damalı olacak, tarifesi yüzde 30 pahalı...

İşte yeni taksi! 8+1, damalı, yüzde 30 pahalı
İşte yeni taksi! 8+1, damalı, yüzde 30 pahalı
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İstanbul'da taksiye binmek için seçilmiş insan olmak lazım. Zira taksiciler kısa mesafe için yolcu almıyor, kentin önemli merkezlerinden, meydanlarından sadece turistler taksiye alınıyor. Turistler derken öyle her turist de değil, Araplar tercih ediliyor. Eğer Taksim, Eminönü, Sirkeci, Beşiktaş gibi bölgelerden taksiye binmek istiyorsanız ve Türk'seniz taksiye binmeniz mümkün değil neredeyse. İstanbullunun taksilerle imtihanı böyle yıllardır sürüyor. Yıllardır süren bir tartışma da taksi sayısının artırılması. Malum, Megakent’te 18 bin civarında taksi var. Taksilerin sayısının artmasıyla bu sorunların çözüme kavuşması bekleniyor. Oysa ki İstanbul’daki taksi meselesinin nedeni taksi sayısının yetersizliği değil, taksicilerin davranışları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıldır gerçekleştirmeye çalıştığı bir proje var… 5 bin yeni taksi projesi… İBB, 5 bin yeni taksiyi kiraya vererek taksicilik sistemindeki standartları yeniden düzenlemeyi planlıyor. Fakat bu proje 3 yıldır UKOME’de onaylanmıyor. İBB 5 bin yeni taksiyi UKOME’den geçiremedi fakat önceki gün UKOME’den bir taksi kararı çıktı. Bu karara göre; 1803 minibüs ve 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek. Peki bu dönüşüm nasıl olacak? Bu taksiler direkt İBB’ye mi bağlı olacak? Yeni taksiler hangi renk olacak? Tarifeleri diğer taksilerle aynı mı olacak yoksa daha mı pahalı olacak? Bu soruları İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’a sordum. İşte yeni taksi gerçekleri…

• KURAYLA BELİRLENECEK: Yeni metro hatlarının devreye girmesiyle atıl halde kalan hatlardaki 1803 minibüsün plakası taksiye dönüştürülecek. Seçilecek minibüs plakaları kurayla belirlenecek.

• YENİ TAKSİLER BİNEK Mİ MİNİBÜS MÜ? Minibüsten dönüşecek taksiler binek araç değil, 8+1 yolcu kapasiteli minibüs olacak. Şimdi burada araç markası vermeyeyim ama özellikle turistlerin taşındığı minibüs modellerinden olacak.

• YENİ TAKSİLER NE RENK OLACAK? Minibüsten dönüşecek 1803 yeni taksi, klasik taksi renginde olacak fakat damalı olması düşünülüyor. Birkaç modelleme yapılmış. Hali hazırdaki siyah lüks taksilerdeki gibi damalı olması planlanıyor.

• YENİ TAKSİLERDE TARİFE AYNI MI? Minibüsten dönüşecek 8+1 yeni 1803 taksinin tarifesi normal taksi tarifesinden yüzde 30 daha fazla olacak.

• MİNİBÜSTEN DÖNÜŞEN TAKSİLER İBB’YE Mİ BAĞLI? Minibüsten dönüşecek taksilerin muhatabı İBB olacak, şoförler önce 2 haftalık eğitimden geçirilecek.

• YENİ TAKSİLER NASIL DENETLENECEK? Araçların tamamında kamera olacak. Tüm yolculuklar kayıt altında tutulacak. Yolcu almayan, yolcu seçen sürücülerin plakaları 3. İhlalde alınacak tekrar minibüse dönecek.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 1803 minibüsün taksiye dönüşümüyle İstanbullunun ihtiyaçlarına cevap verecek, belli bir standardı olan taksi modeli oluşturacaklarını söyledi. Sıkı denetimlerle de herhangi bir aksaklığa izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Umalım ki tüm bu sayılan özellikler hayata geçirilebilsin, hakkıyla uygulansın. Ancak minibüsten dönüşecek taksilerle ilgili şöyle bir endişe var . 8+1 yolcu kapasitesine sahip olduklarından taksiciler yine kalabalık Arap turistleri tercih edebilir. Bu endişeyi de Utku Cihan’a sordum. “Denetim ve yaptırım mekanizması çok iyi çalışacak. Direkt İBB’nin kontrolünde olacak. Böyle sorunlar yaşanmayacak” dedi. Bakalım, göreceğiz...

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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