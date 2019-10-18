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HaberlerGirişimcilik

İstegelsin ve BiSU güçlerini birleştirdi

Son dönemde yükselişe geçen online market pazarının oyuncularından İstegelsin, mobil uygulama üzerinden su siparişi vermeye olanak sağlayan BiSU girişimi ile işbirliğine gittiğini duyurdu. İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, "Çeşitliliğimizi gıda ve gıda dışı tüm ev ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşılayacak hâle getirmek istiyoruz. İstanbul’da mevcutta yedi dağıtım merkezimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde planlarımız arasında 10 büyükşehirde daha faaliyete geçmek var" dedi

İstegelsin

Online market faaliyetleri yürüten İstegelsin, akıllı telefon üzerinden 30 farklı marka arasından, damacana, cam damacana, pet su gibi farklı boylarda ve çeşitlerdeki ürünlerden su siparişi vermeyi sağlayan mobil uygulama BiSU ile teknolojik iş ortaklığına gitti.

Yapılan açıklamaya göre, ortaklık sayesinde BiSU uygulaması içinde online market servisi olarak konumlanan Bi’market ile İstegelsin’in ürün gamına ulaşılabilecek.

İstanbul’un yüzde 98’inde faaliyet gösterdiği belirtilen İstegelsin'in, 800 bin indirilme sayısı ve 200 bin aktif müşterisi bulunuyor.

Her geçen gün kullanıcı sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, "İş modelimiz normal bir süpermarketten farklı olarak sadece fiziksel anlamda bir mağaza açmamak üzerine kurulu. Ürün portföyümüzde halihazırda 6 bin 500 çeşit ürün bulunuyor. Her geçen gün ürün çeşitliliğimiz artmaya devam edecek. Çeşitliliğimizi gıda ve gıda dışı tüm ev ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşılayacak hâle getirmek istiyoruz. İstanbul’da mevcutta yedi dağıtım merkezimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde planlarımız arasında 10 büyükşehirde daha faaliyete geçmek var" dedi.

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