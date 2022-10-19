İşten çıkardığı çalışanı öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nde geçen pazar günü, Gebze Balçık´da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı.

BİR HAFTA ÖNCE İŞTEN ÇIKARDI

DHA'da yer alan habere göre geri dönüşüm tesisisi sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.´yi bir hafta önce işten çıkardı.

İŞ YERİNE GELİP SİLAHLA VURDU

Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş´a silahlı saldırıda bulundu.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul´da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Temurtaş bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı.

MERMİ KOVANLARINI TOPLAMIŞ

9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.´nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.