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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Açıklandı! İşten çıkarma yasağı son tarih

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusu milyonlarca işveren ve işçi tarafından merak konusu oldu. Tam kapanma süreci ile birlikte işten çıkarma yasağı süresi de uzatıldı. Karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte işten çıkarma yasağı son tarihi haberimizde...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Açıklandı! İşten çıkarma yasağı son tarih

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Mayıs'ta bitecek olan işten çıkarma yasağı tam kapanma sürecine denk gelmesi sebebiyle uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE SON TARİH

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

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