İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle ekonomik etkileri azaltmak sebebiyle işten çıkarma yasağı yeniden uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı.

İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Söz konusu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞI FRENLİYOR

Hafta başında da 31 Ağustos'ta sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulaması, 2 ay daha uzatılmıştı. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Bu kararlar koronavirüs sebebiyle işsizlikteki artışın biraz frenlenmesine yardımcı oluyor.

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre işsizlik oranı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleşti.