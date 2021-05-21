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İşten çıkarma yasağı son tarih belli oldu! 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ'nün tarihinin yeniden uzatılmasıyla birlikte işten çıkarma yasağı tarihi uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki işten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşte merak edip araştırlan sorunun cevabı...

İşten çıkarma yasağı son tarih belli oldu! 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Pandemi süreciyle birlikte getirilen işten çıkarma yasağı bu ay sona erecekti. Ancak alınan son dakika kararıyla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı. Peki, 2021 işten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

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