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İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşten çıkarma yasağı son tarih

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kademeli normalleşme süreciyle birlikte başta işveren ve çalışanlar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için işten çıkarma yasağı son tarihini haberimzide derledik. İşte detaylar...

İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşten çıkarma yasağı son tarih

Pandemi süreciyle birlikte getirilen işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak Nisan ayında sona erecekti, ancak alınan son dakika kararıyla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı. Peki, 2021 işten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

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