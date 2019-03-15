İstenmeyen mesajlar nasıl engellenir?

İstenmeyen SMS ve e-postalar, son yıllarda tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında yer alıyor. Türkiye’de 2015’in Mayıs ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, yaşanan sıkıntılar azalsa da resmi rakamlara göre pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS ve e-postalar halen ciddi bir sorun.
Mevcut yasal haklarını kullanarak, istenmeyen iletilerden kurtulmak isteyenler için izinsiz SMS engelleme ve şikayetin nasıl yapılabildiğini haberimizden öğrenebilirsiniz...
'RET' VEYA 'İPTAL' SEÇENEĞİ
1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren yeni E-Ticaret Kanunu’na göre e-posta, SMS ve telefon araması ile yapılan ticari iletiler, “izinli pazarlama” kapsamına giriyor. Bu tarihten önce doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında elektronik iletişim adresinizi verdiyseniz, ticari elektronik ileti gönderimi için onay vermiş kabul ediliyorsunuz. Bu tür iletiler için öncelikle reddetme hakkını kullanabilirsiniz. SMS’lerde “Ret” veya “İptal” yazıp, gönderim listesinden çıkabilirsiniz. Eğer buna rağmen mesaj almaya devam ederseniz, TİSS ile şikâyet hakkınızı kullanabilirsiniz.
'B' KODU İLE ENGELLEME NASIL YAPILIR?
2016 sonundan itibaren artık kurumlardan gelen SMS’lerin sonunda “B” harfiyle başlayan kodlar bulunuyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun verdiği bu kodlar, spam mesajları gönderen ve kullanıcıları rahatsız eden kurumların önüne geçmek için kullanılıyor. Kullanıcılar telefon mesaj ayarlarının “ifade engelleme” bölümünden ilgili kurumun kodunu yazarak bu kurumdan SMS gelmesinin önüne geçebiliyor.
iOS VE ANDROID’DE ENGELLEME
Cep telefonu kullanıcılarının en çok şikâyet konusu yaptığı başlıklardan biri de numara ve/veya SMS engelleme. Bunun için iOS işletim sisteminde gelen kutusunda, ilgili mesaj ekranının sağ üst kısmındaki “info”ya basıp, açılan ekrandan “Bu arayanı engelle” seçeneğini tıklamanız yeterli oluyor. Android cihazlarda ise “Mesajlar - Ayarlar - Mesajları Engelle” bölümünü takip edip SMS gönderen numara veya numaraları elle veya gelen kutusundan girerek engellemek mümkün. Eğer gelen mesajda gönderenin numarasını göremiyorsanız, Mesajları Engelle” sekmesinin altındaki “İfadeleri Engelle” seçeneği üzerinden mesajı gönderenin başlığını yazarak engelleme işlemini tamamlayabilirsiniz.
e-DEVLET ÜZERİNDEN ŞİKÂYET EDİN
Tüketiciler, izin alınmadan gönderilen SMS veya e-postalar ile gelen sesli aramalarla ilgili şikâyetlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi”ne TİSS yapabiliyor.
tiss.gtb.gov.t'ye e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle girilen sistemde; “Kısa mesaj (SMS) şikâyeti yap”, “Sesli arama şikâyeti yap” ve “e-posta şikâyeti yap” bölümleri üzerinden ilgili şikâyetle ilgili iletinin tarihi, saati, başlığı, içeriği gibi istenen bilgiler girilerek, başvuru tamamlanıyor.
Yapılan şikâyetlerin durumu da yine TİSS üzerinden takip edilebiliyor.
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