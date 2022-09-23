Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bu yöntem ile vücudunuzda istemediğiniz tüy kalmayacak!

Epilasyon, ağda, jilet... Her yöntemi denediniz fakat hala istenmeyen tüyleriniz vücudunuzda barınıyor mu? Evde yapılan doğal yöntemler ile tüyler sorun olmaktan çıkıyor. Özellikle her evde bulunan malzemelerden yapılan kürlerin, tüy problemini yok ettiği gözlemleniyor. İşte ayrıntılar...

ABONE OL
  • İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bu yöntem ile vücudunuzda istenmeyen tüy kalmayacak!

    Çoğu kadın tüylerinden kökünden kurtulabilmek için epilasyon, lazer, ağda gibi yöntemler tercih ederken, kimileri ise anlık kurtarıcı olan jileti tercih ediyor. İki grupta istenmeyen tüylerini yok etmek istiyor. Acısız yöntem arayışında olanlar için mucizevi bir kür tarifini derledik.
  • İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bu yöntem ile vücudunuzda istenmeyen tüy kalmayacak!

    YÜZDE TÜY NEDEN ÇIKAR?

    Son yıllarda artan yüz tüylerin sebebi olarak hormonlar ya da kadınsal hastalıklar gösterilebiliyor. Çok farklı nedeni olan yüz tüylerinde etnik kökenlerde ön plana çıkabiliyor. Örnek vermek gerekitrse Orta Doğu, Güney Asya ve Akdeniz kadınlarının yüzlerinde tüy görmek daha yaygındır. Aşırı stresinde vücuda verdiği hormonsal sebeplerle tüy artışı yaşanabilir. Tüm bunların dışında;

    Kullanılan ilaçlar,

    Fazla jilet kullanımı,

     

    Yanlış kıl alımı gibi sebeplerde yüz tüylerini arttırabilir.
  • İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bu yöntem ile vücudunuzda istenmeyen tüy kalmayacak!

    ÇENEDE TÜY NEDEN ÇIKAR?

    Çene bölgesinde kıl çıkmasının sebebi olarak şu maddeler sıralanabilir;

    Genetik faktörler: Aile yapısında fazla tüylü olan kişiler var ise, vücudunuz tüy çıkmasına daha yatkındır.

    Hormonel bozukluklar: Erkek hormonunun vücutta fazla olması çene kıllarının artmasına sebep olabilir.

    Yaş: Kadınlar yaş aldıkta daha az kadınlık hormonu salgıladıkları için özellikle menapoz döneminde sonra kıl artışı yaşayabilir.

     

    Polikistik over sendromu: Üreme sağlığı ve hormonları etkileyen bu hastalık, çene kıllarını arttırabilir.

    **Anormal derecede artan tüy problemi yaşıyorsanız doktorunuza başvurmanızı öneririz.**
  • İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bu yöntem ile vücudunuzda istenmeyen tüy kalmayacak!

    BEYAZ TÜY NEDEN ÇIKAR?

    Uzun ve beyaz tüyler, çıkarken renkleri olmadığı ve saydam oldukları için fark edilmiyor. Hormonel ve genetik faktörler beyaz kılların çıkmasında etken rol oynuyor. Beyaz tüyler endişe verici değildir. Bu sebeple çıkan ve rahatsız olduğunuz beyaz kılları cımbız yardımı ile çekebilirsiniz.
  • İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bu yöntem ile vücudunuzda istenmeyen tüy kalmayacak!

    BİTKİSEL KÜRLER

    Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp düzenli olarak kullanırsanız, istenmeyen tüylerinizi yok edebilirsiniz.

    Limon suyu ve tuz ile hazırlanan kür ise tüy köklerini zayıflatır.

    Soğanı rendeleyerek ağda sonrası bölgeye sürerseniz, kıl kökleriniz incelir.

    **Bu kürler alerjen etkilere sebep olabilir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**

     
  • İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bu yöntem ile vücudunuzda istenmeyen tüy kalmayacak!

    TÜYLERİ YOK EDECEK KÜR

    Malzemeler:

    Ceviz kabuğu,

    1 su bardağı su,

    Gazlı bez

    Hazırlanışı:

    Ceviz kabuğunu (bir avuç yeterli olur) metal kap içine alıp yıkayın.

    Ardından küllerinin üzerine bir su bardağı su ekleyin ve 12 saat dinlendirin.

    Bekleme süresinden sonra gazlı beze külü emdirin ve tüylü bölgeye yapıştırın. Yarım saat sonra durulayın. Bu yöntemi birkaç kez kullanın. Tüylerinizin yok olduğunu göreceksiniz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.