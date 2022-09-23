YÜZDE TÜY NEDEN ÇIKAR?

Son yıllarda artan yüz tüylerin sebebi olarak hormonlar ya da kadınsal hastalıklar gösterilebiliyor. Çok farklı nedeni olan yüz tüylerinde etnik kökenlerde ön plana çıkabiliyor. Örnek vermek gerekitrse Orta Doğu, Güney Asya ve Akdeniz kadınlarının yüzlerinde tüy görmek daha yaygındır. Aşırı stresinde vücuda verdiği hormonsal sebeplerle tüy artışı yaşanabilir. Tüm bunların dışında;

Kullanılan ilaçlar,

Fazla jilet kullanımı,

Yanlış kıl alımı gibi sebeplerde yüz tüylerini arttırabilir.