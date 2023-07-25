Haberler Yaşam İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyor! Hem acısız hem masrafsız!

İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyor! Hem acısız hem masrafsız! Birçok kişinin rahatsız olduğu vücutta bulunan istenmeyen tüylerden kurtulmak evde mümkün mü? Lazere, ağdaya, tüy dökücü kremlere tonla para harcayan fakat istediği verimi alamayan kişiler çözümü doğal yollarda arıyor. İşte evinizde rahatça hazırlayabileceğiniz etkili kür... Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 12:30 Güncelleme: 25.07.2023 - 12:30 facebook

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Tüylerinden kökünden kurtulmak isteyen kadınlar çözüm için epilasyon, ağda, lazer, jilet gibi yöntemler deniyor. Bu yöntemlerin birçoğu kalıcı olsa da jilet ve ağda gibi yöntemler anlık kurtarıcı oluyor. Maddi olarak epilasyonu ya da lazeri tercih edemeyen kişiler doğal yollara başvuruyor. Hem acısız hem de maddi olarak yormayacak kürü haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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ÇENEDE TÜY NEDEN ÇIKAR? Çene bölgesinde kıl çıkmasının sebebi olarak şu maddeler sıralanabilir; Genetik faktörler: Tüylenme genetik olarakta kendini gösterebilir. Çok tüylü olan bir aile yapısından geliyorsanız, bu sorun ile karşılaşabilirsiniz. Hormonel bozukluklar: Erkek hormonu olan testosteronun vücutta fazla olması çene kıllarının artmasına sebep olabilir. Yaş: Kadınların yaşı ilerledikçe ve özellikle menapoz dönemine girilince kadınlık hormonunun daha az salgılanması sonucu tüylenme sorunu artış gösterebilir. Polikistik over sendromu: Üreme sağlığı ve hormonları etkileyen bu hastalık, çene kıllarının artmasına sebebiyet verebilir. **Kendinizde anormal derecede artan tüy problemini fark ediyorsanız doktorunuza başvurmanızı öneririz.**