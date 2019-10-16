Eşi MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, DEAŞ, 20 Mart 2014'ten ve 1 Ocak 2017'deki İstanbul Reina saldırısına kadar Türkiye'de 10 canlı bomba, 7 bombalı, 4 silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, 11'i polis, 2'si asker toplam 13 güvenlik görevlisi şehit oldu, 315 kişi hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda bin 206 kişi de yaralandı.

TALİMATLAR AYNI KİŞİDEN

DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bombalı, silahlı saldırıların çoğunun talimatı 'Ebubekir' kod adlı İlhami Balı tarafından verildi. 2014-2016 yılları arasında DEAŞ'ın Türkiye sözde sorumlusu olan Balı, istihbarat raporlarında özellikle Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar saldırılarının bizzat talimatını örgüt elemanlarına veren kişi olarak tanımlanıyor. Yine raporlarda, Balı'nın aynı zamanda, DEAŞ'ın tüm lojistik faaliyetlerinin de başında bulunduğu vurgulanıyor.

EŞİ MİT OPERASYONUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ



MİT geçen yıl Ocak ayında, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin "kırmızı" kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan DEAŞ'lı İlhami Balı'ya yönelik sınır ötesi operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü sırada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da El Bab'da İlhami Balı'ya yönelik operasyon başlattı. El Bab'da bir eve düzenlenen operasyonda, Balı'nın eşi Hülya Balı yakalandı. Hülya Balı getirildiği Türkiye'de tutuklanırken, İlhami Balı tespit edilen tüm adreslerde bulunamadı.

DİĞER DEAŞ EMİRLERİ GİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

Hatay Reyhanlı nüfusuna kayıtlı olan ve DEAŞ'a 2012 yılında katılan İlhami Balı'nın, en son DEAŞ'ın Deyrı Ez Zor bölgesini kaybettikten sonra Mayadin bölgesine geçtiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtiliyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan bazı DEAŞ'lıların İlhami Balı'nın öldüğü, bazılarının ise YPG/PKK tarafından yakalandığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

"YPG'YE VE BAŞKA ÜLKELERİN İSTİHBARAT SERVİSİNE ÇALIŞIYOR" İDDİASI

Yine Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaparken yakalanan DEAŞ elemanlarından bazıları ifadelerinde Balı için YPG/PKK'ya, bazıları ise Suriye'de bulunan bazı ülkelerin istihbarat servisleri adına çalıştığını ileri sürdü. İstihbarat birimleri Suriye'de yaptığı tüm araştırmalara rağmen Balı'nın izine rastlayamadı. Balı'nın da Suriye'de bitme noktasına gelen DEAŞ'ın diğer emirleri gibi kayıplara karıştığı belirtiliyor.

DOKUMACILAR GRUBUN LİDERİ DE ARANIYOR

İlhami Balı gibi Türkiye'deki eylemlerden sorumlu olan ve DEAŞ içerisindeki 'Dokumacılar' olarak bilinen grubun lideri olan Mustafa Dokumacı da Türk güvenlik güçleri tarafından aranıyor. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını büyük ölçüde kaybetmesine rağmen, diğer örgüt emirleri gibi kayıplara karışan Mustafa Dokumacı da İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin, "kırmızı" kategorisinde yer alıyor.

İSTİHBARAT DEAŞ EMİRLERİNİN PEŞİNDE

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, istihbarat birimleri de alanda DEAŞ'lı İlhami Balı ve Mustafa Dokumacı'nın izini bulmaya çalışıyor.

DEAŞ'IN TÜRKİYE'DEKİ EYLEMLERİ

20 Mart 2014: Niğde'de yol güvenlik ve kontrol uygulaması yapan jandarma ve emniyet birimlerine yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, bir vatandaş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

6 Ocak 2015: İstanbul Sultanahmet Turizm Şube Müdürlüğüne yönelik el bombalı saldırıda bir polis şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı.

18 Mayıs 2015: Adana'nın Seyhan ilçesi ve Mersin HDP il teşkilatına yönelik bombalı saldırılarda 4 kişi yaralandı.

5 Haziran 2015: Diyarbakır'da HDP'nin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü, 279 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2015: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

1 Eylül 2015: Kilis'in Yavuzlu beldesinde Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

10 Ekim 2015: Ankara Tren Garı'ndaki bombalı intihar saldırısında 100 kişi hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.

12 Ocak 2016: İstanbul Sultanahmet'teki canlı bombalı intihar saldırısında 12 Alman turist hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

18 Ocak 2016: Kilis'in karşı tarafından kente 6-7 ay boyunca atılan roket ve havan toplarıyla saldırıda bir polis şehit oldu, 13'ü Türk, 11'i Suriyeli 24 kişi hayatını kaybetti.

19 Mart 2016: İstanbul İstiklal Caddesi üzerindeki intihar saldırısında 3'ü İsrail, biri İran uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

1 Mayıs 2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıda 3 polis şehit oldu, 26'sı polis 31 kişi tedavi altına alındı.

28 Haziran 2016: İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne yapılan intihar saldırısında 45 kişi yaşamını yitirdi, 163 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2016: Gaziantep'te bir polis memuru şehit edildi.

20 Ağustos 2016: Gaziantep'teki bir sokak düğününe düzenlenen canlı bombalı saldırıda 57 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

16 Ekim 2016: Gaziantep'te hücre evine yönelik operasyon düzenleyen polise karşı yapılan intihar saldırısında 3 polis şehit oldu, 9'u polis 13 kişi yaralandı.

1 Ocak 2017: İstanbul Beşiktaş'taki Reina eğlence mekanına düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda 1'i polis memuru 39 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.