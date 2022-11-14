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İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamadan kurtulan İtalyan turist yaşadıklarını anlattı

İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan patlamaya tanıklık eden 30 yaşındaki İtalyan turist Massimo D'Angelo, o an yaşadıklarını anlattı. Yüzlerce insanın koşup bağırdığını hatırlayan D'Angelo, "Gerisi bulanık, bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Hayatında hiç bu kadar hızlı koşmadığını söyleyen D'Angelo, birkaç dakika ile kurtulduğunu dile getirdi

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamadan kurtulan İtalyan turist yaşadıklarını anlattı
Taksim'deki patlamadan kurtulan İtalyan turist o anları anlattı
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HABERTURK.COM

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamaya tanıklık eden İtalyan turist, İngiliz Mirror gazetesine yaşadıklarını anlattı.

30 yaşındaki Massimo D'Angelo, Pazar günü İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde yaşanan patlamanın ardından "binlerce olmasa da yüzlerce insanın koşup bağırdığını hatırlıyorum" dedi.

FOTO:DHA
FOTO:DHA

Loughborough Üniversitesi Doktora adayı D'Angelo, güneşli harika bir sonbahar gününün "kabusa dönüştüğünü" söyledi.

İtalya D'Angelo, "Arkadaşlarımla birlikteydim, bir müzeye gitmiştik ve bir kahve içmeye karar verdik. Taksim Meydanı'ndan Galata'ya yürüyorduk ve İstiklal'den geçmemiz gerekiyordu. Aniden patlama sesi duyduk, sonra etraf sessizleşti. Sanırım herkes birkaç saniye neler yaşandığını anlamaya çalıştı, bu birkaç saniye sürdü. Sonra barut gibi bir şeyin yandığını düşündüm, kokuyu hatırlıyorum çok garipti.

"Binlerce olmasa da yüzlerce insanın koşuşturup bağırdığını" söyleyen D'Angelo, "Gerisi bulanık, bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Sahil tarafından doğru inmeye başladım çünkü bunun daha güvenli olacağını düşündüm.

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HIZLI KOŞMADIM"

Hayatında hiç bu kadar hızlı koşmadığını söyleyen D'Angelo, "Bazı masaların altına saklanmaya çalışan insanları gördüm, bu beni çok korkuttu. Başka bombalar varsa ne yapmalıyız diye düşündüm, gerçekten bilmiyordum. Yani, şanslıyım ki bu ilkti ve umarım son kez olur." ifadelerini kullandı.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

Patlamanın ardından şehrin her yerinden gelen ambulans, polis, helikopter sesleri duyduğunu belirten D'Angelo, "Abartmıyorum, sadece birkaç dakikalık fark vardı. Bu yüzden kurtulmuş gibi hissediyorum." dedi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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