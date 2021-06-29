Balon balığından sonra... Akdeniz ve Karadeniz'de...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÇevreİSTİLA! Son dakika! Akdeniz ve Karadeniz'de yengeç istilası tehlikesi
ABONE OL

Akdeniz ve Karadeniz'de yengeç istilası tehlikesi

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yayılım gösteren "charybdis longicollis" türündeki istilacı yengeçlerin popülasyonu, küresel ısınma ve vatozların bilinçsizce avlanması nedeniyle hızla arttı. Adana ve Mersin'de bu yayılımı izleyen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Seyit Ali Kamanlı, istilacı yengeçlerin ekonomik değeri bulunan mavi yengeç ekosistemini tehdit ettiğini söyledi.

İSTİLA! Son dakika! Akdeniz ve Karadeniz'de yengeç istilası tehlikesi
Balon balığından sonra... Akdeniz ve Karadeniz'de...
0:00 / 0:00
DHA

Hint Okyanusu kökenli "charybdis longicollis" türündeki yengeç Kızıldeniz'i aşarak ilk defa 1954 yılında Doğu Akdeniz'de görüldü. İlk zamanlarda ekosistemi tehdit etmeyen bu türün popülasyonu, küresel ısınma ve bilinçsizce avlanan vatozlar nedeniyle son zamanlarda çok fazla artış göstererek diğer türler için tehlike yaratır hale geldi. Tehlikenin boyutunu araştırmak için bölgeye gelen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Seyit Ali Kamanlı, Çukurova Üniversitesi akademisyenleriyle Adana ve Mersin'de saha çalışması yapmaya başladı.

Dr. Seyit Ali Kamanlı, istilacı yengeçlerin çok hızlı ürediğini ve diğer türleri baskı altında tuttuğunu kaydetti. Dr. Kamanlı, "Küresel ısınmanın bu denli etkili olmadığı zamanlarda vatozlar bu yengeçleri tüketerek popülasyonunu kontrol altına alıyordu. Ancak, vatozların da bilinçsiz avcılık nedeniyle azalması üzerine istilacıların nüfusu kontrolden çıktı. Bu yengeçler ekonomik değere sahip balıkların yumurtalarını, sucul bitkileri, algleri ve diğer canlı gruplarını yiyerek biyoçeşitliliğin azalmasına neden oluyor. Bir diğer tehlikesi ise, ülkemizde ekonomik değeri bulunan mavi yengeç türlerinin ekosistemine müdahale ederek Akdeniz kıyılarında mavi yengeç nüfusunu azaltabileceği düşünülmektedir" diye konuştu.

"ELDİVENLİ YENGEÇLER KARADENİZ'E YAKLAŞTI"

Dünyadaki istilacı diğer yengeç türleri hakkında da bilgiler veren Dr. Kamanlı, 'eriocheir sinensis' türünde, "Çin eldivenli yengeci"nin Kuzey Avrupa'yı istila ettiğini, Karadeniz'e doğru da yaklaştığını söyledi.

Bunların dünyada en tehlikeli 100 istilacı tür arasında bulunduğuna dikkat çeken Kamanlı, gemilerin bıraktığı sintine sular sayesinde Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar ulaştığını belirterek, "Bu yengeçler Tuna Nehri'nin kollarında, ayrıca Sırbistan, Romanya ve son olarak da Bulgaristan kıyılarında görülmüştür. Gerekli tuzluluk ve sıcaklığa adapte olursa yakında Türkiye'de de görülmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu yengeçler dere yataklarına yuvalama yapmaları durumunda taşkınlara neden olabiliyor. Ayrıca, drenaj kanallarında tıkanmalara da sebep olabiliyor. Aynı şekilde Akdeniz'de bulunan istilacı yengeç türüne ait larvaların nerelere kadar yayılabileceğini, tuzluluk ve sıcaklık değerlerine bakarak belirleyip bu yayılımın önüne geçmek için gerekli çalışmaları planlayabiliriz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Sokakta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı - Haberler
GÜNDEMSokakta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika! Mahkeme, ByLock kayıtlarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun aranmasını istedi
GÜNDEMYazıcıoğlu davasında yeni gelişme
İl il risk haritası 29 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEMİSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri
MEB açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak 2021?
MAGANDA... Son dakika: Tamirhanede feci ölüm! Haberler
GÜNDEMTamirhanede maganda kurbanı oldu!
Kurban Bayramı tarihi 2021! Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet resmi takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman 2021?
ÖLDÜREN YANGIN! Son dakika: İstanbul'da 4 katlı binada çıkan yangında bir genç öldü!
GÜNDEMİstanbul'da 4 katlı binada kahreden yangın!
Son dakika: Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEMBingöl'deki yangın 4 gün sonra söndürüldü
Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ile 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
GÜNDEMPandemi destek başvurusu nasıl yapılır?