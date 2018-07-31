Trabzon'da Gürcistan uyruklu bir kadının kullandığı otomobil kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



Kenan Taşkın'ın haberine göre kaza dün akşam saatlerinde Yenicuma Mahallesi'nde meydana geldi. Gürcistan uyruklu Guenrietta Aydın yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç kaldırıma çarptıktan sonra istinat duvarının demir korkuluklarını kırdı ve duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Aracın duvara asılı kaldığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ