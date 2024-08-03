İsveç'e kaçan PKK üyesi, atlara cinsel istismardan hapis cezası aldı

Terör örgütü PKK'nın İsveç'teki yapılanmasında da görev alan Senanik Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından fark edilmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırması üzerine tutuklanmıştı.

Helsinborg Mahkemesi, Öner'e atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından 1 yıl 4 ay hapis cezası verirken Öner'in sınır dışı edilmesi talebini reddetti.

AA'nın İsveç basınına dayandırdığı habere göre; Helsingborg Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öner'in atlara cinsel istismarda bulunmasının, 24 Şubat'ta ahır sahibinin güvenlik kameralarından şüpheli birini fark etmesi üzerine ortaya çıktığı ifade edilmişti. Ahırdaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Öner'in bağladığı ata cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, atların sahibinin ahıra geldiği sırada Öner'in kaçtığı belirtilmişti.

REKLAM İddianamede, ertesi gün tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince yeniden kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta ahıra yeniden geldiği ve çevredekiler tarafından ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedilmişti. Teslim olmasını isteyen polislere bıçakla saldıran Öner, kısa süren arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Tutuklanan ve savcılık tarafından ata cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırıyla suçlanan Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten, 10 yıl ülkeye geri girememesi şartıyla sınır dışı edilmesi de talep edilmişti.