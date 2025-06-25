İsveç telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? İsveç'te hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Jeopolitik istikrarıyla öne çıkan İsveç, İskandinav blokunun teknolojik ve finansal lokomotifi konumunda. Resmî dildeki sade terminoloji, yönetim anlayışında gördüğümüz rasyonellik iletişim kodlarına da yansıyor: +46 numara ön eki, SEK kısaltmalı kron, “S” harfiyle başlayan ulusal plaka dizilimi ve .se alan adı uzantısı… Her biri, hem günlük hayatta hem de uluslararası işlemlerde referans niteliği taşıyor. Bu içerikte, söz konusu kodların tarihçesine ve kullanım alanlarına ışık tutuyor; aynı zamanda sık karıştırılan benzer kodlarla arasındaki farkı açıklıyoruz. Detaylar ve daha fazlası için yazıyı okumayı sürdürün. İşte öne çıkan detaylar…

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İSVEÇ TELEFON KODU NEDİR?

İsveç’in uluslararası arama kodu İsveç telefon kodu olarak bilinen +46’dır. Bu kod, 1960’larda ITU-T tarafından hazırlanan E.164 standardı uyarınca ülkeye tahsis edilmiştir. Yurt dışından İsveç’e arama yaparken önce çıkış kodu (Türkiye’den 00 veya +), ardından 46, sonrasında bölge kodu olmaksızın sabit veya mobil hat numarası çevrilir. Örnek format: +46 70 123 45 67. Mobil ve sabit ağ operatörlerinin numara aralıkları Post- och Telestyrelsen tarafından düzenli olarak güncellenir. Kodun değişmemesi, telekomünikasyon şirketlerine uzun vadeli altyapı planlamasında stabilite sağlar.

İSVEÇ PARA BİRİMİ NEDİR? Ülkenin resmî para birimi, ISO-4217 koduyla İsveç para birimi “SEK” olarak kısaltılan kron’dur. 1873’te Latin Para Birliği’ne uyum amacıyla kabul edilen kron, 1 kron = 100 öre şeklinde alt birimlere ayrılmıştır; fizikî öre madeni paraları 2010 sonrasında tedavülden kaldırılmış olsa da muhasebî hesaplarda yuvarlama kurallarıyla hâlen referans alınır. İsveç Merkez Bankası (Riksbanken), kronu Avrupa Merkez Bankası’na bağlı olmaksızın yönetir; dolayısıyla para politikası, İsveç ekonomisinin spesifik ihtiyaçlarına göre şekillenir. E-ticaret sitelerinde ve POS terminallerinde “kr” simgesi yaygındır; döviz kurlarında ise çoğunlukla “SEK” görünür. REKLAM Son beş yılda İsveç, nakitsiz toplum hedefiyle dijital ödeme projelerine yönelmiş ve e-krona pilot çalışmasına başlamıştır. Buna rağmen kronun yerel alışverişteki dominasyonu devam eder. BankID ve Swish gibi mobil ödeme uygulamaları, kronu saniyeler içinde dijital cüzdanlar arasında transfer eder; yabancı birimle takas işlemleri ise MIFID II çerçevesine uygun olarak yetkili döviz kuruluşlarında gerçekleştirilir. İSVEÇ PLAKA KODU NEDİR? Trafikte karşınıza çıkan beyaz zeminli siyah harf kombinasyonu, ülkenin tek tip plaka düzenine işaret eder. İsveç plaka kodu olarak genellikle “S” harfi anılsa da bu harf, NATO Tanımlama Sistemi’ndeki ülke kısaltmasıdır ve plakanın sol kenarında opsiyonel olarak yer alır. Standart dizilim üç harf ve üç rakamdan oluşur: ABC 123. 2019’da olası kombinasyonların tükenmeye başlaması üzerine son karakter alfanümerik hâle getirilmiş ve format ABC 12A şeklinde uzatılmıştır. Plakanın ortasında bölgesel ayırım bulunmaz; araç vergi ve muayene kayıtları, Transportstyrelsen’in merkezi veri tabanında tutulur. Sistem, Avrupa Birliği yıldız halkasını içeren mavi bantı isteğe bağlı bırakır; bu da ülkeler arası sürüşte kimlik tespitini kolaylaştırır.