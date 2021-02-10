İşe iadede şart olmaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal Güvenlikİşçiİşveren işe iadeyi şarta bağlayamaz - haberler
ABONE OL

İşveren işe iadeyi şarta bağlayamaz

İşe iade davasını kazanan işçinin eski işine başlatılması gerekir. İşveren eski işi yerine başka birimde veya başka yerdeki işte çalışma şartıyla işe başlatma koşulu dayatamaz. Bu durumda işveren işe başlatmama tazminatını ödemek zorunda kalır. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç yazdı

İşveren işe iadeyi şarta bağlayamaz - haberler
İşe iadede şart olmaz
0:00 / 0:00

İş Kanunu uyarınca 30’dan fazla kişinin çalıştırıldığı iş yerlerinde işten çıkartılan işçilerin işe iade davası açma hakkı bulunuyor. İşe iade hakkından yararlanmada işçinin işyerinde en az 6 ay çalmış olması koşulu aranıyor.

İş akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla işe iade için dava açabilir. İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, işe iade davası açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunuyor.

Arabulucuya başvurunun, iş akdinin fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması zorunlu. Geçerli bir sebebi olmadan 30 günlük sürede arabulucuya başvurmayan işçi işe iade davası açamaz.

Bu noktada önemli olan husus, arabulucuya başvurunun, işten fiilen ayrılma tarihinden değil, işten çıkartıldığına dair bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmasıdır. Örneğin, işveren ihbar tazminatı ödememek için 15 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere iş akdinin fesih bildirimini 15 Şubat’ta yaptı ise işçinin 17 Mart’a kadar arabulucuya başvuruda bulunması gerekir.

Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

İşe iade davasını kazanan işçiye, işten atıldıktan sonra boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücreti ödenir.

DAVAYI KAZANAN 10 GÜN İÇİNDE İŞVERENE BAŞVURMALI

İşe iade davasını kazanan işçi, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı olarak başvurmalıdır. İşverenin de davayı kazanan işçiyi 30 gün içinde işe başlatması gerekir.

İŞE BAŞLATMAYAN İŞVEREN TAZMİNAT ÖDER

İşveren mahkeme kararına rağmen işçiyi 30 gün içinde işe başlatmazsa 4 aydan 8 aya kadar ücret tutarında işe başlatmama tazminatı öder. Ödenecek tazminatın miktarına hakim veya arabulucu karar verir.

İşveren işe başlatmazsa, işçiye, mahkemenin hükmettiği tazminatı öder. İşçinin boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücret ile ihbar ve kıdem tazminatının da ödenmesi gerekir.

İşveren mahkeme kararı üzerine işçiyi tekrar işe alıp normal çalışmaya devam ederse sadece boşta geçen süreye ilişkin ücreti öder. İşe başlatmama tazminatı veya ihbar + kıdem tazminatı ödemez. İşçi, işten çıkartılma sırasında ödenen kıdem tazminatını işe yeniden başlatıldığında iade eder.

İŞVEREN ŞART ÖNE SÜREMEZ

Bazı durumlarda işveren işe iade davasını kazanan işçiyi farklı bir birimde veya farklı yerleşim yerindeki şubede çalışmaya zorlayabiliyor. İşveren, “Orada çalışmayı kabul edersen işe başlatırım” diyebiliyor.

Yargıtay’ın bu konuda verilmiş çok sayıda kararı bulunuyor. İşveren işe iade davasını kazanan işçiyi birtakım belgeler imzalamaya, başka bir birimde veya başka şubede çalışmaya zorlayamaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin (Esas No: 2017 / 16518, Karar No: 2020 / 11652) yakın tarihli bir kararında, işe iade davasını kazanan işçiden başka bir kentteki şubesinde çalışmasını isteyen işvereni haksız buldu. Yargıtay, işçinin eski işyerine iadesi gerekirken başka bir yer gösterilmesinin, işe başlatma mahiyetinde değerlendirilemeyeceğini, eski işine başlatılmayan işçinin boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vergiden indirim sağlayabilirsiniz - haberler
SOSYAL GÜVENLİKSGK borçlanmasında vergi avantajı
FIRSAT| Son dakika: GSS borcu olanlar bu tarihlere dikkat!
SOSYAL GÜVENLİKGSS borcunda fırsat devam ediyor
Staj sigortası ile doğum borçlanmasını kimler yapabilir?
SOSYAL GÜVENLİKStaj sigortasında çifte avantaj
İZİN PARASI| Son dakika: İşveren fazla kullanılan iznin parasını isteyemez
SOSYAL GÜVENLİKYargıtay’dan flaş izin parası kararı
SON DAKİKA: O işverene 3 yıl prim indirimi! - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKÜç yıl prim indirimi
Son dakika: Öğretim görevlisi hekimler kanun değişikliği bekliyor
SOSYAL GÜVENLİKAYM’den nöbet ücreti kararı
Bakan Selçuk: 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu
SOSYAL GÜVENLİKSGK'ya 1.7 milyon yapılandırma başvurusu
Ücretsiz izin desteği başvuruları| Son dakika: Kritik tarih açıklandı!
SOSYAL GÜVENLİKÜcretsiz izinde 17 Nisan mağdurları
2021 götürü ücret vergisi ne kadar oldu? Son dakika: Şoförler dikkat!
SOSYAL GÜVENLİKGötürü ücret vergisi 2021'de 1.609 TL
BEDELLİ| Son dakika: Gençler bedellide indirim bekliyor!
SOSYAL GÜVENLİKGençler "bedelli"de indirim istiyor