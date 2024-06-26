İsviçre Alplerinde ölümcül heyelan tehdidi!

İsviçreli su bilimci Frederic Jordan, ülkede iklim değişikliğinin getirdiği ekstrem hava olaylarına ilişkin İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) değerlendirmelerde bulundu.

"Şiddetli yağışlar ve eriyen karlar, İsviçre Alplerinin bazı kısımlarında olağanüstü sellere ve ölümcül heyelanlara neden oldu." diyen Jordan, iklim kriziyle bağlantılı alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkların, iklimi değiştirdiğini ve İsviçre'nin buna daha iyi uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Jordan, İsviçre'de son yüzyılda genellikle ağustos-ekim döneminde şiddetli su baskınlarının yaşandığını anımsatarak, "Ancak son 12 aya baktığımızda 14 Kasım 2023'te ve 21 Haziran 2024'te Rhone Nehri'nde büyük bir sel yaşadık, bu oldukça yeni. Bu değişiklik, büyük olasılıkla iklim değişikliğiyle bağlantılı ve yüksek sıcaklıklar riskleri artıran bir faktör." diye konuştu.

İsviçre'nin Zermatt bölgesinde 21 Haziran'da şiddetli yağışların sel felaketine neden olduğu sırada sıcaklığın 14 santigrat derece olduğunu hatırlatan Jordan, sıcaklığın en kötü Rhone taşkınlarının yaşandığı Ağustos 1987 veya Ekim 2000'den daha yüksek olduğunu aktardı.

Jordan, "Dağlık bölgelerde risk çok daha yüksek. Buralarda heyelan ve sel gibi iklim olayları daha hızlı gerçekleşebilir ve ovalara göre daha şiddetli olabilir. Bu yıl yüksek rakımda çok miktarda kar bulunması riski daha da artırıyor." dedi.

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