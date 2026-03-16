        Haberler Spor Futbol İsviçre'de UEFA'nın vergi muafiyeti oylaması - Futbol Haberleri

        İsviçre'de UEFA'nın vergi muafiyeti oylaması

        İsviçre, UEFA'nın ayrıcalıklı vergi statüsünün kaldırılması konusunda yarın oylama yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 18:44 Güncelleme:
        UEFA'nın vergi muafiyeti oylaması yapılacak

        İsviçre'nin Vaud kantonundaki meclis üyeleri, genel merkezine ev sahipliği yaptığı UEFA'nın vergi muafiyetinin kaldırılması çağrısında bulunan karar tasarısını oylayacak.

        Karar tasarısında İsrail Futbol Federasyonunun (IFA) UEFA üyesi olmaya devam ederken Batı Şeria'da işgal altındaki Filistin topraklarında takım kurarak maç oynattığına dikkati çekiliyor. Federasyonun UEFA üyeliğinin, İsviçre'deki vergi mükelleflerini İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerine ortak ettiği savunuluyor.

        UEFA'nın vergi muafiyetinin barışı teşvik etme, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etme beklentisine bağlı olduğu ve IFA'nın üyeliğinin yaptırım uygulanmadan sürdürülmesi kararının, bu standartlara uyulup uyulmadığı konusunda soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.

        Game Over Israel'in organizasyon direktörü Ashish Prashar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, üye olmasına izin verdiği İsrail Futbol Federasyonunu desteklemeye devam ederek Filistin topraklarındaki ayrımcılık ve etnik temizliğin finansmanında ve normalleştirilmesinde ön saflarda yer alıyor. İsrail'in insan hakları ihlalleri kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. UEFA, İsrail'i üyelikten çıkarmalı veya cezasızlığı korumanın sonuçlarını kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

        Vaud Kantonu Parlamento Üyesi Theophile Schenker ise UEFA'nın İsrail'i ihraç etmeyip yerleşim yerlerinin genişlemesini onayladığını vurgulayarak futbolun daha iyisini hak ettiği görüşünü savundu.

        Oylama sonucunda UEFA'nın vergi muafiyetinin devam ettirilmesi, askıya alınması veya şartlandırılması yönünde karar verilmesi bekleniyor.

        Vergi muafiyetinin kaybedilmesinin UEFA'ya yılda yaklaşık 30 milyon avroya mal olabileceği öne sürülüyor.

        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran füzeleri İsrail'de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu