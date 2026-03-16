İsviçre'de UEFA'nın vergi muafiyeti oylaması

İsviçre'nin Vaud kantonundaki meclis üyeleri, genel merkezine ev sahipliği yaptığı UEFA'nın vergi muafiyetinin kaldırılması çağrısında bulunan karar tasarısını oylayacak.

Karar tasarısında İsrail Futbol Federasyonunun (IFA) UEFA üyesi olmaya devam ederken Batı Şeria'da işgal altındaki Filistin topraklarında takım kurarak maç oynattığına dikkati çekiliyor. Federasyonun UEFA üyeliğinin, İsviçre'deki vergi mükelleflerini İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerine ortak ettiği savunuluyor.

UEFA'nın vergi muafiyetinin barışı teşvik etme, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etme beklentisine bağlı olduğu ve IFA'nın üyeliğinin yaptırım uygulanmadan sürdürülmesi kararının, bu standartlara uyulup uyulmadığı konusunda soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.

REKLAM

Game Over Israel'in organizasyon direktörü Ashish Prashar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, üye olmasına izin verdiği İsrail Futbol Federasyonunu desteklemeye devam ederek Filistin topraklarındaki ayrımcılık ve etnik temizliğin finansmanında ve normalleştirilmesinde ön saflarda yer alıyor. İsrail'in insan hakları ihlalleri kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. UEFA, İsrail'i üyelikten çıkarmalı veya cezasızlığı korumanın sonuçlarını kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Vaud Kantonu Parlamento Üyesi Theophile Schenker ise UEFA'nın İsrail'i ihraç etmeyip yerleşim yerlerinin genişlemesini onayladığını vurgulayarak futbolun daha iyisini hak ettiği görüşünü savundu.

Oylama sonucunda UEFA'nın vergi muafiyetinin devam ettirilmesi, askıya alınması veya şartlandırılması yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Vergi muafiyetinin kaybedilmesinin UEFA'ya yılda yaklaşık 30 milyon avroya mal olabileceği öne sürülüyor.