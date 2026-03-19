        Haberler Ekonomi Para İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Para Haberleri

        İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

        İsviçre Merkez Bankası (SNB), Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve İsviçre frangının aşırı değerlenmesi karşısında politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:47
        İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

        SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0 seviyesinde bırakıldığı bildirildi. Bu oran, gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük faiz seviyesi olarak dikkati çekti.

        Enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi

        Enflasyon görünümünün yakından izlendiği vurgulanan açıklamada, Ortadoğu'da yükselen enerji fiyatlarının gelecek dönemde tüketici fiyatlarını yukarı taşıyacağı ifade edildi. Bu kapsamda banka, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e yükseltirken, aynı yıl için ekonomik büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 1 seviyesinde korudu.

        Küresel belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde döviz piyasasına müdahale konusundaki kararlılığını yineleyen SNB, İsviçre frangının hızlı ve aşırı değerlenmesine karşı hazırlıkların artırıldığını kaydetti. Değerli frangın ithalatı ucuzlatarak enflasyonu dizginlemesine rağmen ihracat odaklı İsviçre ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edildi.

        ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilimle birlikte "güvenli liman" olarak görülen İsviçre frangı, euro karşısında son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

        SNB'nin kararı, küresel merkez bankaları açısından yoğun geçen bir haftada geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), dün sona eren toplantısında faiz artışlarına ara vererek oranı yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i