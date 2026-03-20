Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsviçre’de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü | Dış Haberler

        İsviçre’de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü

        İsviçre'nin Obwalden kantonunda yer alan Engelberg kayak merkezinde telesiyej kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 03:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsviçre'de telesiyej kazası: 1 ölü

        İsviçre’de kayak merkezinde teleferik kazası meydana geldi. Obwalden kantonunda yer alan Engelberg kayak merkezinde telesiyej kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Polis, kabinin dün yerel saatle 11.00 sıralarında "henüz bilinmeyen nedenlerle" kablodan ayrıldığını açıkladı.

        Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin bölge sakini 61 yaşındaki bir kadın olduğunu açıkladı.

        İsviçre medyasına konuşan görgü tanıkları , kazanın meydana geldiği sırada şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi. Kaza anına ilişkin görüntülerde, kabinin Titlis Dağı’ndan aşağı yuvarlandığı ve durmadan önce birkaç kez takla attığı görüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

