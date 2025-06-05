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        Haberler Dünya Avrupa İtalya Başbakanı Meloni: İsrailin tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni: İsrailin tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının "kabul edilemez boyutlara ulaştığını, derhal durması ve sivil halkı koruması gerektiğini" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 21:50 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:50
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        'İsrail'in tepkisi kabul edilemez'
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        İtalyan "La Verita" gazetesinin etkinliğine katılan Meloni, burada gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Belpietro'nun iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı.

        Meloni, Orta Doğu'daki savaşı Hamas'ın başlattığını savunduklarını ifade ederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına ilişkin ise "İsrail'in tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı, derhal durmalı ve sivil halkı korumalıdır." dedi.

        Başbakan Meloni, İtalya'nın Gazzelilere en çok yardım eden ülkelerden olduğunu kaydetti.

        Meloni, Orta Doğu'daki kriz hakkında Körfez ülkeleri ile Gazze için bir plan sunan Arap ülkelerinin kilit oyuncular olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış çabalarına da değinen Meloni, "Rusya'dan gelen sinyaller cesaret verici değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Ukrayna'nın NATO üyeliğinin masada olmadığını ve Rusya'nın yeniden uluslararası topluma entegre edilmesi gerektiğini söylediği bir ortamda, Moskova'dan barış yönünde net ve hızlı adımlar beklenirdi ama tam tersi oluyor. Rusya bu tür açılımlara sivil altyapılara yönelik bombalamalarla ve iç propaganda amacı güden müzakere önerileriyle karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

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        Meloni, İtalya'nın büyük bir ekonomik güç olduğunu ve ağırlığının bilinmesi gerektiğini dile getirerek, özellikle Avrupa Birliği (AB) içindeki rolünün "Fransa ve Almanya'ya yedek tekerlek olmak olmadığını" söyledi.

        Başbakan Meloni, ayrıca iç politikaya ilişkin hafta sonu yapılacak; AB dışındaki ülkelerden gelip İtalya'da yaşayan yabancıların vatandaşlık alması için gereken koşullardan biri olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartındaki sürenin 5 yıla düşürülmesine yönelik referandumda oy kullanmamanın da bir hak olduğunu kaydetti.

        Meloni, "İtalya'daki vatandaşlık yasası mükemmel. Bir süredir her yıl en fazla vatandaşlık veren Avrupa ülkeleri arasındayız. Vatandaşlığa erişim hakkınız olduğunda bürokratik süreci hızlandırmak farklı bir şey. Bizi ilgilendiren bir şey ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Ancak İtalya'daki yabancılara vatandaşlık verme süresinin 5 yıla indirilmesine yönelik referandumla katkıda bulunmayacağım." diye konuştu.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Giorgia Meloni
        #haberler
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