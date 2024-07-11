İtalya'da akıllı telefonlar ortaokula kadar yasaklandı: Eğitim amaçlı da kullanılamayacak

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara bir konferansta yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonunun eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklayan bir genelge imzaladım. Çünkü ben ortaokul seviyesine kadar cep telefonuyla iyi bir eğitim yapılamayacağına inanıyorum. Bu elbette, tablet ya da bilgisayar kullanımını kapsamaz. Ancak bu cihazlar da öğretmenlerin rehberliğinde kullanılmalıdır." dedi.

Valditara, bunun, öğretmenlere otorite kazandırmak ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için belirleyici kuralların getirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.