Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya'da akıllı telefonlar ortaokula kadar yasaklandı: Eğitim amaçlı da kullanılamayacak | Dış Haberler

        İtalya'da akıllı telefonlar ortaokula kadar yasaklandı: Eğitim amaçlı da kullanılamayacak

        İtalya'da Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasını yasakladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 01:23 Güncelleme: 11.07.2024 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'da ortaokula kadar telefon yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara bir konferansta yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonunun eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklayan bir genelge imzaladım. Çünkü ben ortaokul seviyesine kadar cep telefonuyla iyi bir eğitim yapılamayacağına inanıyorum. Bu elbette, tablet ya da bilgisayar kullanımını kapsamaz. Ancak bu cihazlar da öğretmenlerin rehberliğinde kullanılmalıdır." dedi.

        Virginia'da okullarda telefon kullanımı kısıtlandı
        Virginia'da okullarda telefon kullanımı kısıtlandı

        Valditara, bunun, öğretmenlere otorite kazandırmak ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için belirleyici kuralların getirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        Bakan Valditara, cep telefonlarının bağımlılık aracı haline gelerek gençlerin yaşama arzusunu çalmasını önlemek gerektiğini ifade etti.

        Eğitim Bakanı, okullarda özellikle idari işler için yapay zeka tabanlı yardımcı unsurların bazı okullarda pilot projelerle deneneceğini de aktardı.

        İtalya Aile Birliği Hareketi (Moige) Direktörü Antonio Affinita da Eğitim Bakanı Valditara'nın kararını yorumlarken, "Bu, okullarda doğru dijitalleşmenin yönetilmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu girişimden memnunuz çünkü okullarda teknolojinin yanlış kullanımına bir düzen getiriyor. Bugün okullar, geniş bir teknoloji ağına sahip, ancak bu teknolojiyi sorumlulukla kullanmak ve velileri de sürece dahil etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #italya
        #akıllı telefon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        90'da finale kaçış!
        90'da finale kaçış!
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        "Yurttan ayrıldı, babası kaçırdı" iddialarına yanıt
        "Yurttan ayrıldı, babası kaçırdı" iddialarına yanıt
        Polat çiftine 40 yıl hapis talebi
        Polat çiftine 40 yıl hapis talebi
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor