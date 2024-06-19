İtalya'da bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik sağlamayı öngören kanun teklifi yasalaştı

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin öne çıkan seçim vaatlerinden olan bölgelere daha fazla otonomi kazandırmayı hedefleyen ve sol muhalefetin ülkede bölünmelere yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı "özerklik yasası", parlamentonun üst kanadı Senatodan sonra alt kanat Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Ülkenin idari yapısında bulunan 20 bölgesel yönetime sağlık, eğitim, spor, çevre, enerji, ulaşım, kültür gibi alanlarda karar alma mekanizmalarında daha fazla yetki tanınmasını öngören ve 11 maddeden oluşan özerklik yasa teklifi, Senatoda ocak ayında görüşülüp kabul edildikten sonra bugün de Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

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"İtalya daha modern olacak"

Kamuoyunda "özerklik yasası" olarak da bilinen teklif için 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda gece boyu süren görüşmelerin ardından bu sabah erken saatlerde oylamaya geçildi. 99 "hayır" oyuna karşılık, iktidar partilerinden 172 milletvekili "evet" oyu verdi. Bu sonuçla teklif, Meclis'te de kabul edilerek yasalaştı.

Başbakan Meloni, özerklik yasasının Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla özerklik, daha fazla uyum, daha fazla yetki devri. İşte Temsilciler Meclisi'nde onaylanan farklılaştırılmış özerkliğe ilişkin yasanın üç temel taşı. Daha güçlü ve daha adil bir İtalya inşa etmek, bugün ülkenin bölgeleri arasında var olan farklılıkların üstesinden gelmek ve tüm bölgede aynı niteliksel ve niceliksel performansı garanti etmek için ileriye doğru bir adım. Vatandaşlara verilen taahhütlere saygı duymaya devam." ifadelerini kullandı.