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İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım

Kuzey Makedonya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı deplasmanda 90+2'de Trajkovski'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu play-off'unda finale yükseldi. Roberto Mancini, büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İtalya'nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı! İşte detaylar

  • 01
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.
  • 02
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    EURO 2020 şampiyonu İtalya evinde tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kuzey Makedonya 90+2. dakikada Aleksandar Trajkovski'nin golüyle maçı 1-0 kazandı ve İtalya, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Kuzey Makedonya ise play-off finaline yükselerek Portekiz'in rakibi oldu.
  • 03
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    2018 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, tarihinde ilk kez üst üste iki kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi. İtalya ayrıca tarihinde ilk kez evinde bir Dünya Kupası elemesi maçı kaybetti.
  • 04
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    MANCİNİ: EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM

    İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenmeleri dolayısıyla büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
  • 05
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya'da Teknik Direktör Mancini, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
  • 06
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Mancini, "Geçen temmuzda Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak, kariyerimin en büyük sevincini yaşadım. Şu an ise en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Futbol böyle, bazen inanılmaz şeyler olabiliyor." dedi.
  • 07
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Deneyimli teknik adam maçı analiz etmekte zorlandığını belirterek, "Skoru dahi bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası’nı hak ederek kazanmıştık, aynı zamanda şans da bize eşlik etmişti. Ama sonrasında o şansımız talihsizliğe dönüştü. Kaybedince acı çekmek zorundasın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de bu noktaya gelmemeliydik." diye konuştu.
  • 08
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    İtalya Milli Takımının iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurgulayan Mancini, oyuncuları adına çok üzgün olduğunu söyledi. 
  • 09
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür eden Mancini, bununla birlikte şu anda geleceği için konuşmanın zor olduğunu ifade etti. 
  • 10
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Takım kaptanı Giorgio Chiellini de çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek, "İyi oynadık ama gol atamamamız eksik olan şeydi. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Perişan vaziyetteyiz. Umarım hocamız Mancini, takımın başında kalır." dedi.
  • 11
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Chiellini, milli takım kariyerini bu maçla noktalayıp noktalamadığı sorusuna ise bunun zamanı olmadığı yanıtını verdi.
  • 12
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    İtalyan basını "Facia" ve "Felaket" manşetinde birleşti

    İtalya’nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı.
  • 13
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Çok sayıda medya kuruluşu, İtalya’nın üst üste ikinci defa Dünya Kupası’na katılamayacak oluşunu "son dakika" haberi olarak "Facia" ya da "Felaket" şeklinde duyurdu.
  • 14
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Gök-mavililer"in elenmesini internet sitesinden "İnanılmaz, bir başka felaket: İtalya bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında" manşetini attı.
  • 15
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    La Gazzetta dello Sport da "İtalya faciası: Yeniden Dünya Kupası’nın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın elendiğini duyurdu.
  • 16
    İtalya'da Dünya Kupası şoku! Mancini: En büyük hayal kırıklığım - Spor Haberleri

    Tuttosport da "İtalya felaketi: Gök-mavili kabus. Mancini Kuzey Makedonya’ya kaybediyor ve Dünya Kupası dışındayız." başlığını kullandı.

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