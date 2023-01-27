AA

İtalya'da mali polisin, geçen yıl ABD'li RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Serie A devlerinden Milan'ın satış işlemine ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın İtalyan ANSA ajansından aktardığı habere göre; ABD'nin RedBird Capital Partners şirketinin geçen haziranda 1,2 milyar avro karşılığında Elliott Advisors firmasından çoğunluk hissesini satın aldığı Milan kulübüne yönelik bu satış operasyonu mali polis tarafından soruşturuluyor.

Mali polisin incelemesinin, kulüp yönetiminde daha önce azınlık hissesine sahip Lüksemburg merkezli Blue Skye şirketinin şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi. Blue Skye'ın daha önce de bu satış işlemini durdurmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Halihazırda soruşturma kapsamında sorgulanan kimse olmadığı ancak RedBird firmasının Milano'daki bazı ofislerinde arama yapılarak birtakım belgelere el konulduğu kaydedildi. Milan kulüp binasında ise herhangi bir arama yapılmadığı basına yansıdı.