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        Haberler Dünya Avrupa İtalya'da orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

        İtalya'da orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

        İtalya'nın güneyindeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 05:32
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        İtalya'daki orman yangınlarında 4 kişi öldü
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        İtalya'nın güneyindeki bölgelerde çıkan orman yangınları, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

        İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yangınlardan en çok etkilenen yer olan Sicilya Adası'nda irili ufaklı 86 yangınla mücadele ediliyor.

        Adadaki Palermo Havalimanı çevresinde dün başlayan yangın, gece saatlerinde geniş alana yayıldı. Yangın bölgesinde kömürleşmiş iki ceset bulundu.

        AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle gece saatlerinde hava trafiğine kapatılan Palermo Havalimanı öğle saatlerinde sınırlı şekilde yeniden uçuşa açıldı.

        Ayrıca, Palermo Havalimanı yakınındaki yangın nedeniyle bölgeden yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi.

        Palermo kenti yakınlarına kadar uzanan alevler nedeniyle Cervello Hastanesi duman altında kalırken, hastanenin bir bölümündeki yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

        Adadaki antik Yunan döneminden kalma Segesta arkeolojik parkı da alevler arasında kaldı.

        1 ORMAN İŞÇİSİ İLE 2 İTFAİYE ERİ YARALANDI

        Karadan ve havadan yangın söndürme faaliyetlerinin sürdüğü Sicilya'da yangınlara müdahale eden 1 orman işçisi ile 2 itfaiye eri de yaralandı.

        Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani de adayı etkisi altına alan yangınların yol açtığı zararla mücadele için Roma’daki merkezi hükümetten OHAL ilan etmesini talep ettiği basına yansıdı.

        Yangınların sürdüğü bir diğer bölge Kalabriya'da da Cardeto kasabasında 98 yaşındaki yatalak bir kişi, evinin yakınlarındaki yangında alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi.

        Ayrıca yüksek ateşi olan 88 yaşındaki bir kadın, sağlık ekiplerinin yangınlardan kendisine ulaşamaması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

        Böylece, yangınların doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

        Kalabriya bölgesinde halihazırda irili ufaklı 80 kadar yangın sürüyor.

        Ülkenin güneydoğusundaki Puglia Bölgesi’nde de Adriyatik kıyısındaki Vieste kenti yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle 3 oteldeki yaklaşık 2 bin turist bölgede tahliye edildi.

        Güney bölgelerde yangınları söndürme faaliyetleri devam ederken, yüksek seyreden hava sıcaklıkları ve rüzgar bu çalışmaları güçleştiriyor.

        İTALYA'NIN KUZEYİ İSE FIRTINALARA TESLİM

        Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgeleri ise şiddetli dolu yağışı ve fırtınalı hava koşullarıyla mücadele ediyor.

        Lombardiya Bölgesel Yönetimi, şu ana dek çok sayıda ağacın ve yol levhalarının devrildiği, binaların ve araçların hasar gördüğü ayrıca iki kişinin hayatını kaybettiği fırtına sebebiyle merkezi hükümetten OHAL ilan etmesi için talepte bulunmaya hazırlanıyor.

        Lombardiya Bölgesi’nin başkenti Milano'da sert fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar şehir merkezindeki yolların bir bölümünü ulaşıma kapatırken, yağışlar nedeniyle bazı caddeler de sular altında kaldı.

        Veneto Bölgesi'nde de şiddetli fırtınada elektrik şebekesinin zarar gördüğü ve 8 bin kişiye elektrik verilemediği basına yansıdı.

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