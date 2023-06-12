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İtalya'da Serie A'dan düşen ve lige yükselen takımlar belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2022-2023 sezonunda Spezia küme düşen son takım olurken, İkinci Futbol Ligi'nde de (Serie B) play-off mücadelesini kazanan Cagliari yeniden birinci lige yükseldi

İtalya'da Serie A'dan düşen ve lige yükselen takımlar belli oldu
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İtalya'da profesyonel futbol liglerinden Serie A ve Serie B'de dün akşam oynanan play-out ve play-off maçlarıyla 2022-2023 sezonu tamamlandı.

Serie A'da normal sezonu 31 puanla 17. sırada tamamlayan Spezia ile yine aynı puanda 18. sırada yer alan Hellas Verona arasında puanların eşit olması dolayısıyla ligden düşecek son takımı belirlemek için kurallar gereği tek maçlı eleme usulüne göre play-out müsabakası yapıldı.

Tarafsız saha Mapei Stadı'nda oynanan müsabakada Hellas Verona, rakibi Spezia'yı 3-1 yenerek Serie A'da kalmayı başardı. Bu sonuçla Spezia, Serie A'dan Serie B'ye düşen üçüncü ve son takım oldu. Spezia, 3 sezondur mücadele ettiği Serie A'ya bu maçla veda etti.

Ligde normal sezonda son sıralarda yer alan Sampdoria ve Cremonese, daha önce düşen takımlar olmuştu.

- Cagliari bir sezon aradan sonra yeniden Serie A'da

Serie B'den Serie A'ya yükselecek üçüncü ve son takımın belirlenmesi için yapılan play-off müsabakaları da dün akşam tamamlandı.

Çift maçlı eleme usulüne göre yapılan play-off finali, Cagliari ile Bari arasında oynandı.

İlk maçın 1-1'lik eşitlikle bittiği play-off finalinin rövanşında Cagliari deplasmanda Bari'yi 1-0 yenerek, bu sezon Serie A'ya yükselmeye hak kazanan üçüncü ve son takım oldu.

Bu sonuçla Cagliari bir sezon aradan sonra yeniden Serie A'ya dönmüş oldu.

Cagliari dışında, Frosinone ve Genoa, normal sezonda Serie B'de ilk iki sırayı alarak Serie A'ya yükselmeyi garantilemişti.

Bu arada, Cagliari'nin Serie A'ya dönmesinde, sezon ortasında takımın başına geçen deneyimli teknik direktör Claudio Ranieri büyük rol oynadı.

Ranieri yönetimindeki Cagliari, Serie B'de normal sezonu 5. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanmıştı.

71 yaşındaki Ranieri, antrenörlük kariyerinin ilk dönemi olan 1988-1991'de Cagliari'yi çalıştırmış ve takımın iki sezon içinde üçüncü lig Serie C'den Serie A'ya yükselmesini sağlamıştı. Ranieri, 32 yıl aradan sonra benzer bir başarıya imza atarak Cagliari'nin yeniden Serie A'ya yükselmesini sağladı.

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