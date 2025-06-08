İtalya'da Spaletti dönemi sona erdi!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yarınki Moldova maçının ardından görevine son verileceğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'e deplasmanda 3-0 yenilerek, gruptan çıkma şansını zorlaştıran İtalya'da bir süredir performansı tartışılan teknik direktör Spalletti'nin geleceği belli oldu.

"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı'nın deneyimli çalıştırıcısı Spalletti, yarın kendi sahalarında oynayacakları Moldova maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

"GÖREVDEN ALINACAĞIMI ÖĞRENDİM" Spalletti, "Cumartesi akşamı (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele) başkan Gravina ile epey bir süre görüştük ve bana görevden alınacağımı bildirdi. Ben bırakmak istemezdim ama bu bir görevden alma, dolayısıyla bunu kabul etmem gerekiyor. Yarın kulübede olacağım, sonra da sözleşmeyi feshedeceğiz." dedi. Spalletti, yarınki Moldova maçını kazanarak, kendisinden sonra göreve gelecek mevkidaşına yardımcı olmak istediğini söyledi.