Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya'da Spaletti dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        İtalya'da Spaletti dönemi sona erdi

        İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti, yarın karşılaşacakları Moldova maçı öncesi, "Görevimden alınacağımı öğrendim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'da Spaletti dönemi sona erdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yarınki Moldova maçının ardından görevine son verileceğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'e deplasmanda 3-0 yenilerek, gruptan çıkma şansını zorlaştıran İtalya'da bir süredir performansı tartışılan teknik direktör Spalletti'nin geleceği belli oldu.

        "Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı'nın deneyimli çalıştırıcısı Spalletti, yarın kendi sahalarında oynayacakları Moldova maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

        "GÖREVDEN ALINACAĞIMI ÖĞRENDİM"

        Spalletti, "Cumartesi akşamı (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele) başkan Gravina ile epey bir süre görüştük ve bana görevden alınacağımı bildirdi. Ben bırakmak istemezdim ama bu bir görevden alma, dolayısıyla bunu kabul etmem gerekiyor. Yarın kulübede olacağım, sonra da sözleşmeyi feshedeceğiz." dedi.

        Spalletti, yarınki Moldova maçını kazanarak, kendisinden sonra göreve gelecek mevkidaşına yardımcı olmak istediğini söyledi.

        KARİYERİ

        2022-2023 sezonunda Napoli takımını, 33 yıl aradan sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaştırarak büyük sükse yapan Spalletti, sezon sonunda mavi-beyazlı ekipten ayrılmış daha sonra Eylül 2023'te İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

        "Gök-mavililer"in başında şu ana kadar 23 maça çıkan Spalletti, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi yaşamıştı.

        Spalletti yönetimindeki İtalya, geçen yıl oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan zor şekilde çıkabilmiş, son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek elenmiş ve hayal kırıklığı yaşatmıştı.

        Son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Spalletti'nin kamuoyunda tartışılmasına ve sert şekilde eleştirilmesine yol açmıştı.

        İtalyan spor basını, halihazırda Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'ı çalıştıran Stefano Pioli'nin Spalletti sonrası milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday olduğunu yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?