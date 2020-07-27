AA

Ligde dün akşam tamamlanan 36. haftasında Sampdoria'yı evinde 2-0 yenen Juventus, son yıllarda tek başına üstünlük kurduğu Serie A'da bir şampiyonluğu daha hanesine ekledi.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonundan bu yana aralıksız kazanmayı sürdürdüğü Serie A'da kendisine ait olan bir takımın peş peşe şampiyonluk kazanma rekorunu da geliştirmiş oldu.

Juventus, üst üste 9'uncu, toplamda 36'ıncı şampiyonluğunu kazanarak, uzun yıllardır taşıdığı "Serie A'yı en çok kazanan takım unvanını" pekiştirdi. Siyah-beyazlılar, 18'er lig şampiyonluğu bulunan rakipleri Milan ve Inter'e iki katı fark attı ve İtalyan futbolunun açık ara lideri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Juventus ayrıca, üst üste 9'uncu lig şampiyonluğuyla, Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun üst üste şampiyonluk elde etme rekorunun da sahibi oldu.

3 FARKLI TEKNİK ADAM, 9 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

2006 yılında İtalyan futbolunda patlak veren "Calciopoli" şike skandalına yöneticilerinin adı karıştığı gerekçesiyle 2004-2005 ve 2005-2006 şampiyonlukları elinden alınıp, puan silme cezasıyla ikinci lig Serie B'ye düşürülen Juventus’un bu travmayı atlatması 5 yılını aldı.

Önce Serie B'den yeniden Serie A'ya dönen siyah-beyazlı takım, 2011'e kadar ligde ortalama bir performans gösterdi.

Tarihi Delle Alpi Stadı'nın yerine yapılan yeni Juventus Stadı (Allianz) ve İtalyan futbolunun gelecek vadeden hocalarından Antonio Conte ile 2011-2012 sezonunu karşılayan Juventus, her şeyi sıfırdan başlatmış oldu.

Conte yönetimindeki Juventus, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero gibi tecrübeli isimlerden oluşan ve sonraki sezonlarda Paul Pogba, Arturo Vidal ve Carlos Tevez gibi yıldızların da transfer edilmesiyle üst üste 3 lig şampiyonluğu kazandı.

Juventus yönetimi ve Conte arasındaki anlaşmazlık ayrılıkla sonuçlanınca Massimiliano Allegri, teknik direktörlük görevini üstlendi.

Milan'ı 2011'de şampiyon yapan Allegri, ilk geldiğinde Juventuslu taraftarların tepkisini çekse de siyah-beyazlı takıma üst üste 4. Serie A şampiyonluğunun yanı sıra İtalya Kupası'nı kazandırması ve Şampiyonlar Ligi’nde final oynatmasıyla dikkati çekti.

Juventus'ta 5 yıl görev yapan Allegri, bu sürede 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanırken, 2015 ve 2017'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaşsa da ikincilikle yetinmek durumunda kaldı. Conte'den devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyan, ligde üst üste şampiyonluk serisini 8'e çıkararak rekorlar kıran Allegri'nin, Juventus yönetimiyle arasındaki bağlar geçen yıl koptu.

İtalya'nın zengin ailelerinden Agnelli ailesinden gelen genç başkan Andrea Agnelli, takımı bu sefer İtalyan futbolunda yıldızı geç parlayan bir isim olan Maurizio Sarri'ye emanet etti.

Sarri idaresindeki Juventus, lige iyi başlasa da kış aylarından itibaren sık aralıklarla yenilgiler alması, İtalya Süper Kupa Finali'ni Lazio'ya kaybetmesi, daha sonra İtalya Kupası'nı da Napoli'ye kaptırması eleştirileri beraberinde getirdi.

Şampiyonluk yolunda son haftalarda yaşanan puan kayıpları Sarri'nin geleceğine yönelik kuşkuları arttırsa da 61 yaşındaki çalıştırıcı, kendi kariyerindeki ilk, takımının ise 9'uncu lig şampiyonluğuna imzasını koymayı başardı.

9 YILLIK SERİDE YER ALAN TEK İSİM CHIELLINI

Neredeyse 10 yıllık bir dönemde Serie A'da mutlak üstünlük kuran Juventus'ta ilk şampiyonluktan bu yana kadroda bulunan çok az isim var.

Takım kaptanlarında Giorgio Chiellini, ilk şampiyonluğun elde edildiği 2011-2012'den bugüne kadar tüm şampiyonluklarda bulunarak, erişilmesi güç bir başarı yakaladı.

Chiellini ile stoperde iyi bir ikili olmasına karşın 2017-2018 sezonu öncesi sürpriz kararla Milan'a satılan Leonardo Bonucci, bir sezon aradan sonra tekrar Juventus'a döndü. Kariyerindeki şampiyonluk sayısı 9'a yükselen Bonucci'nin, Juventus'taki şampiyonluk sayısı 8'e çıktı.

Juventus'un emektar ve sembol isimlerinden kaleci Gianluigi Buffon'un da 9 yıllık seride Bonucci gibi Chiellini'den bir şampiyonluğu az bulunuyor. Buffon, 2018-2019 sezonunu Paris Saint Germain'de geçirdiği için seride 8 zaferi bulunuyor. Ancak, Buffon, Juventus kadrosundaki en eski isim olması sebebiyle toplamda 10 Serie A şampiyonluğu ile takımda ligi en çok kazanan isim olarak öne çıkıyor.

HÜCUM HATTINDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Kale, defans ve orta saha mevkilerinde 9 sene boyunca nokta atışı transferler yapan Juventus, 9 senelik başarılı serinin ilk yıllarında emektar isimlerden yararlansa da forvet hattını ilerleyen dönemde yıldızlar geçidine çevirdi.

Serinin ilk yıllarında Alessandro Del Piero, Mirko Vucinic, Alessandro Matri, Fabio Quagliarella, Sebastian Giovinco'dan yararlanan Juventus, 2013-2014 sezonundan itibaren Arjantinli yıldız Carlos Tevez ve İspanyol Fernando Llorente ile kadroyu geliştirse de 2015'te Arjantinli genç forvet Paulo Dybala ve Mario Mandzukic'in transferiyle dikkatleri çekti.

2016-17 sezonu öncesi şampiyonluk yolundaki rakibi Napoli'den Gonzalo Higuain'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Hücum hattındaki kaliteli ayak sayısını her geçen gün arttıran Juventus, 2018 sonunda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek büyük sükse yaptı.

Ronaldo, bu sezon oynadığı 32 maçta, 12'si penaltıdan olmak üzere attığı 31 golle üst üste 9. şampiyonluğun mimarları arasında yer aldı. Ronaldo, Juventus'la Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.